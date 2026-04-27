Semana do Empreendedor em Guapimirim - Divulgação

Semana do Empreendedor em GuapimirimDivulgação

Publicado 27/04/2026 10:09

Com o objetivo de fortalecer o comércio local e oferecer suporte técnico aos Microempreendedores Individuais (MEI), a Prefeitura de Guapimirim promove, entre os dias 27 e 29 de abril, uma programação especial voltada ao empreendedorismo. As atividades acontecem no Cine+, localizado na Praça Agnaldo Pereira, em Parada Modelo.

O ciclo de capacitação foi planejado para atender às demandas atuais do mercado, focando em gestão financeira, atualização legislativa e inovação tecnológica. Todas as palestras ocorrerão no período da noite, das 19h às 21h, facilitando a participação de quem já atua no comércio durante o dia.

Programação e Temas

A agenda começa nesta segunda-feira (27/04) com o tema Microcrédito Consciente, orientando os empreendedores sobre como captar recursos de forma estratégica. Na terça-feira (28/04), o foco será a Reforma Tributária, um assunto crucial para que o MEI compreenda as mudanças fiscais e mantenha a regularidade do negócio.

Encerrando o ciclo na quarta-feira (29/04), a palestra sobre Ferramentas de Inteligência Artificial apresentará soluções práticas e acessíveis para otimizar processos e aumentar a produtividade das pequenas empresas.

Inscrições

O evento é uma oportunidade para networking e esclarecimento de dúvidas diretamente com especialistas. Os interessados devem garantir a vaga realizando a inscrição prévia através do formulário oficial: forms.office.com/r/X0y7UPjijk.

Serviço:

Data: 27 a 29 de abril

Horário: 19h às 21h

Local: Cine+ (Praça Agnaldo Pereira – Parada Modelo)

Investimento: Gratuito