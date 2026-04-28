Centro de Cidadania LGBTQIA+ realiza mutirão de direitos em GuapimirimDivulgação
Durante todo o dia, profissionais estarão à disposição para orientar os cidadãos sobre:
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Centro de Cidadania LGBTQIA+ realiza mutirão de direitos em GuapimirimDivulgação
Centro de Cidadania LGBTQIA+ realiza mutirão de direitos em Guapimirim
Ação oferece assistência jurídica, social e psicológica gratuita para a população local nesta terça-feira.
Guapimirim oferece capacitação gratuita para empreendedores locais
Ciclo de palestras aborda desde microcrédito e reforma tributária até o uso de inteligência artificial nos negócios.
Guapimirim recebe cinema inflável gratuito a partir desta sexta
Evento na Praça Paulo Terra terá filmes como 'Kung Fu Panda 4' e 'Minecraft' entre os dias 24 e 26 de abril.
Guapimirim lança censo para mapear perfil de pessoas com deficiência
Iniciativa visa coletar dados para ampliar políticas públicas e garantir direitos dos moradores; cadastro pode ser feito online ou presencial.
Guapimirim Solidário: Doe parte do seu IR sem custos extras
Iniciativa permite que contribuintes destinem impostos para fundos municipais de assistência a crianças e idosos.
Guapimirim inaugura sala de fisioterapia no Vale das Pedrinhas
Unidade recebeu equipamentos modernos para oferecer reabilitação motora e funcional mais perto dos moradores.
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