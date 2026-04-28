Centro de Cidadania LGBTQIA+ realiza mutirão de direitos em Guapimirim - Divulgação

Centro de Cidadania LGBTQIA+ realiza mutirão de direitos em GuapimirimDivulgação

Publicado 28/04/2026 10:37

A população de Guapimirim recebe, nesta terça-feira (28), uma importante iniciativa voltada para a promoção da dignidade e garantia de direitos. A equipe do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I estará no município para realizar uma jornada de atendimentos especializados e orientações fundamentais.

O objetivo da ação é oferecer um espaço seguro de escuta e apoio, conectando o público a serviços essenciais que combatem a discriminação e fortalecem a cidadania na região.

Serviços e Atendimento

Durante todo o dia, profissionais estarão à disposição para orientar os cidadãos sobre:

Assistência Jurídica: Orientações sobre retificação de nome e gênero, além de casos de violência ou discriminação.

Apoio Psicológico e Social: Acolhimento especializado e encaminhamento para redes de proteção.

Garantia de Direitos: Informações sobre políticas públicas e benefícios.

O mutirão acontece na sede da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos. Confira os detalhes para não perder o horário:

Data: Terça-feira, 28 de abril

Horário: Das 09h às 16h

Local: Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos

Endereço: Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47A – Centro, Guapimirim

Serviço: A iniciativa reafirma o compromisso com a descentralização do atendimento da Baixada Fluminense, levando o suporte governamental para mais perto de quem precisa. Não é necessário agendamento prévio.