Centro de Cidadania LGBTQIA+ realiza mutirão de direitos em GuapimirimDivulgação

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A população de Guapimirim recebe, nesta terça-feira (28), uma importante iniciativa voltada para a promoção da dignidade e garantia de direitos. A equipe do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I estará no município para realizar uma jornada de atendimentos especializados e orientações fundamentais.
O objetivo da ação é oferecer um espaço seguro de escuta e apoio, conectando o público a serviços essenciais que combatem a discriminação e fortalecem a cidadania na região.
Serviços e Atendimento
Durante todo o dia, profissionais estarão à disposição para orientar os cidadãos sobre:
Assistência Jurídica: Orientações sobre retificação de nome e gênero, além de casos de violência ou discriminação.
Apoio Psicológico e Social: Acolhimento especializado e encaminhamento para redes de proteção.
Garantia de Direitos: Informações sobre políticas públicas e benefícios.
O mutirão acontece na sede da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos. Confira os detalhes para não perder o horário:
Data: Terça-feira, 28 de abril
Horário: Das 09h às 16h
Local: Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos
Endereço: Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47A – Centro, Guapimirim
Serviço: A iniciativa reafirma o compromisso com a descentralização do atendimento da Baixada Fluminense, levando o suporte governamental para mais perto de quem precisa. Não é necessário agendamento prévio.