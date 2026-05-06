Homem é preso por extorquir ex com vídeos íntimos em Guapimirim - Divulgação

Homem é preso por extorquir ex com vídeos íntimos em GuapimirimDivulgação

Publicado 06/05/2026 09:20

Agentes da 67ª DP (Guapimirim), coordenados pelo delegado titular Fabrício Costa, prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (05), Gustavo Prata de Castro. O criminoso foi capturado no momento em que tentava extorquir uma ex-namorada, ameaçando divulgar imagens e vídeos íntimos da vítima gravados sem consentimento.

De acordo com as investigações, a vítima era alvo de chantagens há dois meses. Após ela registrar o caso na delegacia no último fim de semana, Gustavo intensificou a pressão psicológica. Ontem, ele exigiu o pagamento de R$ 200,00 para não expor o material na internet.

Ação Monitorada e Flagrante

A Polícia Civil montou uma operação para acompanhar a entrega do dinheiro em tempo real. No período da tarde, ao chegar no local combinado, o acusado foi surpreendido pelos agentes no exato momento da abordagem.

Além do crime de extorsão, o criminoso foi autuado por receptação. O celular utilizado para cometer os crimes possuía registro de roubo/furto.

Reincidência e o "Golpe do Amor"

A ficha criminal do acusado revela um comportamento predatório e habitual. Com 25 anotações criminais — incluindo roubo, tráfico e furto — ele já era investigado pela 67ª DP por extorsões digitais.

Modus Operandi: O criminoso criava perfis femininos falsos em redes sociais para atrair vítimas. Após ganhar confiança e simular interesse amoroso, ele induzia as pessoas a enviarem fotos íntimas ou realizarem videochamadas sexuais. De posse do conteúdo, iniciava as ameaças e exigências financeiras.

Prisão Preventiva

Diante da periculosidade e do risco de reiteração criminosa, a autoridade policial já representou pela prisão preventiva do acusado. O acusado será encaminhado à audiência de custódia e as investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas do golpista.

Denúncias podem ser feitas diretamente à 67ª DP ou através do Disque Denúncia.