Guapimirim recebe cursos gratuitos de dança, música e teatro pelo RJ+Cultura - Divulgação

Guapimirim recebe cursos gratuitos de dança, música e teatro pelo RJ+CulturaDivulgação

Publicado 04/05/2026 08:32

Moradores de Guapimirim têm uma oportunidade imperdível de qualificação artística gratuita. Estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto RJ+Cultura, que oferece cursos de dança, música e teatro no município. A iniciativa é uma realização da Cinco Elementos Produções, em parceria com o Governo do Estado e a prefeitura de Guapimirim.

Em Guapimirim, o projeto é executado diretamente através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Município, garantindo que as atividades estejam alinhadas às demandas culturais da região e acessíveis a toda a população. O objetivo é fomentar a economia criativa e descobrir novos talentos nas cidades do interior fluminense.

Parcerias e Realização

O programa conta com um robusto suporte institucional e privado. O projeto é apresentado pela Enel Brasil e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Além da realização pela Cinco Elementos Produções, o RJ+Cultura conta com o apoio institucional do Instituto Cine+, consultoria executiva da Ibero Culturas e patrocínio oficial da Enel através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Guapimirim faz parte de um seleto grupo de cidades contempladas nesta edição, que também inclui Areal, Casimiro de Abreu, Itaocara e Paraty.

Serviço: Inscrições abertas em Guapimirim

Oficinas: Dança, Música e Teatro (Gratuitas).

Informações: (21) 96831-7344.

Execução Local: Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim.

As vagas são limitadas, e os interessados devem entrar em contato o quanto antes para garantir a participação nas oficinas, que prometem transformar o cenário artístico da cidade.