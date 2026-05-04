Moradores de Guapimirim têm uma oportunidade imperdível de qualificação artística gratuita. Estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto RJ+Cultura, que oferece cursos de dança, música e teatro no município. A iniciativa é uma realização da Cinco Elementos Produções, em parceria com o Governo do Estado e a prefeitura de Guapimirim.
Em Guapimirim, o projeto é executado diretamente através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Município, garantindo que as atividades estejam alinhadas às demandas culturais da região e acessíveis a toda a população. O objetivo é fomentar a economia criativa e descobrir novos talentos nas cidades do interior fluminense.
Parcerias e Realização O programa conta com um robusto suporte institucional e privado. O projeto é apresentado pela Enel Brasil e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Além da realização pela Cinco Elementos Produções, o RJ+Cultura conta com o apoio institucional do Instituto Cine+, consultoria executiva da Ibero Culturas e patrocínio oficial da Enel através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
Guapimirim faz parte de um seleto grupo de cidades contempladas nesta edição, que também inclui Areal, Casimiro de Abreu, Itaocara e Paraty.
Serviço: Inscrições abertas em Guapimirim
Oficinas: Dança, Música e Teatro (Gratuitas).
Informações: (21) 96831-7344.
Execução Local: Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim.
As vagas são limitadas, e os interessados devem entrar em contato o quanto antes para garantir a participação nas oficinas, que prometem transformar o cenário artístico da cidade.
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