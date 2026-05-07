PM descobre depósito com mais de 3 mil pinos de cocaína em Guapimirim. - Divulgação

PM descobre depósito com mais de 3 mil pinos de cocaína em Guapimirim.Divulgação

Publicado 07/05/2026 18:26 | Atualizado 07/05/2026 18:28

Uma operação da Polícia Militar resultou na desarticulação de um centro de armazenamento de drogas na localidade de Jardim Guapimirim, em Guapimirim. A ação, realizada por equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO I e II), ocorreu após os agentes identificarem uma movimentação atípica em uma área de vegetação densa.



Sob o comando da Coronel PM Simone, as guarnições realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram indivíduos em atitude suspeita próximos à mata. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram, dando início a uma varredura minuciosa no terreno.



Apreensão de impacto



Durante as buscas, os policiais localizaram um depósito clandestino utilizado pelo tráfico local para estocar entorpecentes. No local, foi encontrada uma quantidade expressiva de material pronto para a comercialização:



2.730 pinos de cocaína;



500 pinos de pó (variedade de cocaína);



350 invólucros de maconha.



"A identificação de depósitos em áreas de mata é fundamental para asfixiar o braço financeiro do crime organizado na região", destacou a corporação em nota.



Todo o material apreendido foi contabilizado e encaminhado à 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, ninguém foi preso, mas a Polícia Civil deve utilizar o material apreendido para dar prosseguimento às investigações sobre o tráfico de drogas na localidade.