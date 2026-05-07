PM descobre depósito com mais de 3 mil pinos de cocaína em Guapimirim.Divulgação
Sob o comando da Coronel PM Simone, as guarnições realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram indivíduos em atitude suspeita próximos à mata. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram, dando início a uma varredura minuciosa no terreno.
Apreensão de impacto
2.730 pinos de cocaína;
500 pinos de pó (variedade de cocaína);
350 invólucros de maconha.
"A identificação de depósitos em áreas de mata é fundamental para asfixiar o braço financeiro do crime organizado na região", destacou a corporação em nota.
Todo o material apreendido foi contabilizado e encaminhado à 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, ninguém foi preso, mas a Polícia Civil deve utilizar o material apreendido para dar prosseguimento às investigações sobre o tráfico de drogas na localidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.