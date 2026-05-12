Guapimirim: 185 anos da Pedra do Sino abrem temporada de montanhismo - Divulgação

Guapimirim: 185 anos da Pedra do Sino abrem temporada de montanhismoDivulgação

Publicado 12/05/2026 10:01

Guapimirim ganha merecido destaque como destino de ecoturismo e montanhismo no estado do Rio de Janeiro. No próximo dia 15, o município sedia pela primeira vez a Abertura Oficial da Temporada de Montanhismo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), em uma programação que une história, natureza e cultura.



A data não poderia ser mais simbólica: este ano, a Trilha da Pedra do Sino completa 185 anos de história. Com 2.263 metros de altitude, a Pedra do Sino é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos e um dos destinos mais icônicos do montanhismo brasileiro que fica em Guapimirim.



Guapi no topo do mapa

A realização da abertura na sede Guapimirim do Parnaso representa uma virada na percepção turística do município. Guapimirim tem conquistado nos últimos anos o protagonismo como porta de entrada para um dos parques nacionais mais visitados do Brasil.



A Secretaria de Turismo de Guapimirim investe na valorização da identidade turística, na promoção dos atrativos naturais e na estruturação de uma agenda que potencializa o município como destino, e não apenas como passagem.



“A Abertura da Temporada de Montanhismo em Guapimirim é um marco histórico. Escolhemos este momento para celebrar os 185 anos da Pedra do Sino porque entendemos que o passado e o futuro da nossa cidade se encontram na montanha. É aqui, a partir de Guapimirim, que um dos pontos mais altos do Rio de Janeiro se revela ao mundo”, afirma a prefeita Marina Rocha.



Para o secretário municipal de Turismo, Mário Seixas, o evento consolida um trabalho estratégico de posicionamento da cidade. “Nossa Secretaria tem trabalhado de forma consistente para posicionar Guapimirim como o principal destino de montanhismo fluminense. A temporada é o coroamento desse esforço. Pela primeira vez, a abertura oficial acontece aqui, e isso diz muito sobre o papel que nossa cidade quer ocupar: não somos apenas passagem, somos destino”, reforça Seixas, que também é publicitário.



Um parque, três sedes, um novo olhar

O evento no dia 15 começa às 10h, e marca a novidade desta edição. Para o gestor do parque, Ernesto Viveiros de Castro, a iniciativa representa um reconhecimento justo do potencial da sede Guapimirim.



“A sede Guapimirim reúne alguns dos atrativos mais procurados do parque, especialmente as cachoeiras, muito populares no verão. O que estamos fazendo agora é destacar outros pontos igualmente relevantes para atrair visitantes o ano todo. Guapimirim também possui um importante patrimônio histórico: Capela de 1713, tombada pelo Inepac, o Casarão da Barreira e diversas ruínas, um conjunto que poucos conhecem e que merece muito mais atenção”, destaca o gestor.



O município abriga ainda algumas das montanhas mais icônicas do parque. “A Pedra do Sino, ponto culminante do Parnaso, está em Guapimirim, assim como o Dedo de Deus, uma das montanhas mais famosas e fotografadas do Brasil. É um dado que surpreende muita gente e que precisamos comunicar melhor”, acrescenta Ernesto.



Entre os destaques da programação está a inauguração da Trilha da Serra do Couto, que recupera o antigo Caminho da Serra do Couto, a mais importante via de acesso a Teresópolis e ao Vale do Paraíba antes da chegada da ferrovia, no início do século XX. Com um circuito de pouco mais de 2 km, a trilha passa por diversos poços, como o famoso Poço Verde. Para quem quer se hospedar, o Camping Araçari tem capacidade para até 40 pessoas e é uma excelente alternativa para desfrutar da Mata Atlântica com tranquilidade.



185 anos de história a 2.263m de altitude



A Trilha da Pedra do Sino é um dos percursos mais desafiadores e recompensadores do montanhismo brasileiro. Com cerca de 11 km de extensão (22 km ida e volta) e desnível acumulado de quase 1.000 metros a partir da Barragem do Rio Beija-Flor, a subida exige entre 4 e 6 horas com carga. Próximo ao cume, o Abrigo Quatro permite o camping — um privilégio para quem quer assistir ao nascer do sol a 2.263 metros de altitude. O local marca também o final da clássica Travessia da Serra dos Órgãos, percurso de 30 km pelas cristas da serra.



Quem conhece bem esse caminho é a montanhista Michelle Baldini, 45 anos, que fez sua primeira subida à Pedra do Sino em 2007 — e não parou mais. “Já fiz muitas vezes, muitas mesmo. Porque geralmente você faz essa trilha para acessar grande parte das escaladas na Serra dos Órgãos. Obrigatoriamente você começa pela trilha que vai até a Pedra do Sino”, conta ela. Para quem completa a travessia, a descida final guarda uma surpresa cruel. “Na descida você já está tão cansado… Parece uma viagem no tempo. A última descida é a pior — tu fala ‘caraca, não aguento mais’ e não acaba. Parece que você está num túnel do tempo.”



Para o gestor Ernesto Viveiros de Castro, quem ainda não conhece o Parnaso está perdendo algo singular: “O Parnaso oferece atividades para todos os públicos — desde escaladas altamente técnicas nos paredões da Pedra do Sino e do Garrafão até programas para toda a família, como o banho no Poço da Ponte Velha e a visita aos edifícios históricos. Vivenciar as cachoeiras e a floresta tropical com estrutura, seja para uma visita rápida ou para vários dias de acampamento, é uma oportunidade única.”



SERVIÇO



ATM PARNASO Guapi 2026 — Abertura da Temporada de Montanhismo

Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)

Local: PARNASO • Sede Guapimirim

Rodovia Santos Dumont, BR-116, Km 102 — Serra de Guapimirim/RJ



Programação:

10h — Cerimônia de Abertura

10h30 — Celebração ao Montanhismo

11h — Palestra | ABGM

11h30 — Exposição Pedra do Sino

12h — Piquenique Colaborativo

14h — Inauguração da Trilha da Serra do Couto

14h30 — Atividades Recreativas

15h — Palestra | Pedro Bugim

15h30 — Concurso de Fotografia

16h — Encerramento

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