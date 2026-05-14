Guapimirim ganha espaço de acolhimento para pacientes com câncer

Prefeita Marina Rocha inaugura Espaço Humanizar em GuapimirimDivulgação
A iniciativa é um desdobramento direto do plano de governo da prefeita Marina, consolidada após as demandas apresentadas pela população durante a última Conferência Municipal de Saúde. O projeto reforça o compromisso da gestão com a escuta popular e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.
Assistência que vai além do consultório
Diferente de uma unidade de saúde convencional, o Espaço Humanizar foca na "navegação do cuidado". Isso significa que a equipe ajudará o cidadão a entender as etapas do tratamento, facilitando o acesso a informações e garantindo suporte emocional em um momento de extrema vulnerabilidade.
"Trata-se de uma iniciativa construída com sensibilidade e respeito à dignidade humana em todas as etapas da jornada do tratamento", afirmou a prefeita Marina Rocha.
Equipe Multiprofissional
Para garantir um suporte completo, o serviço contará inicialmente com uma equipe especializada pronta para realizar o acolhimento qualificado:
Assistente Social: Orientação sobre direitos e acesso a serviços.
Psicólogo(a): Suporte emocional e fortalecimento da saúde mental.
Nutricionista: Acompanhamento dietético específico para pacientes oncológicos.
O serviço funcionará de forma integrada à rede municipal, funcionando como um elo entre o paciente e as demais especialidades médicas, buscando uma assistência mais próxima, ágil e resolutiva. Com o Espaço Humanizar, a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim reafirma a valorização da vida e o respeito à individualidade de cada morador.
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