Guapimirim ganha espaço de acolhimento para pacientes com câncer

Prefeita Marina Rocha inaugura Espaço Humanizar em Guapimirim - Divulgação

Prefeita Marina Rocha inaugura Espaço Humanizar em GuapimirimDivulgação

Publicado 14/05/2026 11:24

O município de Guapimirim dá um passo decisivo na humanização do atendimento oncológico com a inauguração do Espaço Humanizar. O novo serviço foi idealizado para ser um porto seguro de acolhimento, orientação e cuidado integral, atendendo não apenas os pacientes em tratamento contra o câncer, mas também seus familiares, que enfrentam juntos os desafios da doença.



A iniciativa é um desdobramento direto do plano de governo da prefeita Marina, consolidada após as demandas apresentadas pela população durante a última Conferência Municipal de Saúde. O projeto reforça o compromisso da gestão com a escuta popular e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.



Assistência que vai além do consultório

Diferente de uma unidade de saúde convencional, o Espaço Humanizar foca na "navegação do cuidado". Isso significa que a equipe ajudará o cidadão a entender as etapas do tratamento, facilitando o acesso a informações e garantindo suporte emocional em um momento de extrema vulnerabilidade.



"Trata-se de uma iniciativa construída com sensibilidade e respeito à dignidade humana em todas as etapas da jornada do tratamento", afirmou a prefeita Marina Rocha.



Equipe Multiprofissional

Para garantir um suporte completo, o serviço contará inicialmente com uma equipe especializada pronta para realizar o acolhimento qualificado:



Assistente Social: Orientação sobre direitos e acesso a serviços.



Psicólogo(a): Suporte emocional e fortalecimento da saúde mental.



Nutricionista: Acompanhamento dietético específico para pacientes oncológicos.



O serviço funcionará de forma integrada à rede municipal, funcionando como um elo entre o paciente e as demais especialidades médicas, buscando uma assistência mais próxima, ágil e resolutiva. Com o Espaço Humanizar, a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim reafirma a valorização da vida e o respeito à individualidade de cada morador.

Guapimirim ganha espaço de acolhimento para pacientes com câncer Divulgação