Guapimirim faz caminhada contra o abuso infantil no dia 20 de maio - Divulgação

Guapimirim faz caminhada contra o abuso infantil no dia 20 de maioDivulgação

Publicado 18/05/2026 12:33

No próximo dia 20 de maio, a cidade de Guapimirim se unirá em um grande ato público em prol da proteção infantojuvenil. A caminhada de conscientização faz parte das ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, mobilizando a população, autoridades locais e a rede de apoio para dar visibilidade a uma causa urgente e vital.

O objetivo do evento é levar informação de qualidade aos moradores, fortalecer a rede de proteção municipal e engajar a sociedade civil na denúncia e na prevenção de violências contra menores de idade. Segundo os organizadores, a participação em massa da comunidade é um passo fundamental para mostrar que a cidade não tolera esse tipo de crime.

"Vamos juntos levar informação, apoio e fortalecer a rede de proteção das nossas crianças e adolescentes. A presença de cada morador faz a diferença nessa luta tão importante", destacou a prefeita Marina Rocha

Programe-se e participe

A caminhada está aberta a toda a população, incluindo famílias, escolas, instituições religiosas e organizações não governamentais. Confira o cronograma e o trajeto do ato:

Data: 20 de maio

08h30 – Concentração: Em frente à Prefeitura Municipal de Guapimirim

09h00 – Início da caminhada: Saída em direção ao centro da cidade

Encerramento: Praça da Emancipação

A mobilização reforça o calendário nacional do "Maio Laranja", mês dedicado a ações efetivas de combate à violência sexual contra menores de idade no Brasil. Para quem deseja apoiar ou denunciar qualquer suspeita de abuso, os canais oficiais como o Disque 100 e o Conselho Tutelar local funcionam permanentemente.