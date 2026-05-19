Guapimirim recebe festival gratuito de música, dança e teatro nesta sexta - Divulgação

Guapimirim recebe festival gratuito de música, dança e teatro nesta sextaDivulgação

Publicado 19/05/2026 10:08

Guapimirim será palco de uma grande celebração artística nesta sexta-feira, dia 22 de maio. A área externa do Cine+, localizada na Praça Aguinaldo Ribeiro, em Parada Modelo, recebe o festival RJ+ Cultura a partir das 18h30. O evento gratuito promete movimentar a cidade com apresentações de música, dança e teatro.

O objetivo do festival é abrir espaço para a descoberta de novos talentos da região e proporcionar aos moradores o acesso democrático a diferentes manifestações artísticas. A programação busca integrar a os moradores em torno da produção cultural local, promovendo um ambiente de lazer e fomento às artes.

O RJ+ Cultura é realizado pela Cinco Elementos Produções, contando com o apoio institucional do Instituto CINE+ e consultoria executiva do Instituto Ibero Culturas. O projeto tem o patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Serviço

O evento é aberto ao público e a classificação é livre. Confira as informações de localização:

Data: Sexta-feira, 22 de maio

Horário: A partir das 18h30

Local: Área Externa Cine+ (Praça Aguinaldo Ribeiro)

Endereço: Rua Lozita Julião Fernandes – Parada Modelo, Guapimirim