Guapimirim recebe 4ª Feira Literária a partir de 9 de junhoDivulgação
A FLIG já se consolidou como um dos momentos mais importantes do calendário de eventos da região. Nesta edição, a feira literária busca expandir ainda mais o seu alcance, promovendo o encontro entre leitores, escritores e entusiastas da cultura fluminense através de uma programação diversificada e inclusiva.
Para receber o público com conforto e segurança, o evento será montado em um ponto estratégico e de fácil acesso no município. A estrutura será erguida na Rua Edgard Barbosa, nº 287, no bairro de Parada Modelo, no antigo Posto do Nelson.
O espaço contará com estandes de grandes editoras, livreiros independentes, palcos para apresentações artísticas, contação de histórias para as crianças e praça de alimentação, transformando o endereço em um verdadeiro polo cultural a céu aberto durante os cinco dias de festa.
Serviço do Evento
Evento: 4ª Feira Literária de Guapimirim (FLIG)
Data: De 09 a 13 de junho de 2026
Local: Rua Edgard Barbosa, 287 (Antigo Posto do Nelson)
Bairro: Parada Modelo – Guapimirim/RJ
Classificação: Livre e com entrada franca
A prefeitura e os organizadores do evento devem divulgar, nos próximos dias, a programação detalhada com o nome dos autores homenageados, palestrantes e atrações musicais que vão compor os cinco dias de celebração literária.
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