Guapimirim recebe 4ª Feira Literária a partir de 9 de junho - Divulgação

Guapimirim recebe 4ª Feira Literária a partir de 9 de junhoDivulgação

Publicado 22/05/2026 11:01 | Atualizado 22/05/2026 11:02

Os amantes da leitura e da cultura já têm compromisso marcado na Região Metropolitana do Rio. A tão aguardada 4ª Feira Literária de Guapimirim (FLIG) já tem data para acontecer: o evento tomará conta da cidade entre os dias 9 e 13 de junho de 2026. A iniciativa promete movimentar o município com uma semana inteiramente dedicada às artes, ao conhecimento e às experiências integradas para toda a família.



A FLIG já se consolidou como um dos momentos mais importantes do calendário de eventos da região. Nesta edição, a feira literária busca expandir ainda mais o seu alcance, promovendo o encontro entre leitores, escritores e entusiastas da cultura fluminense através de uma programação diversificada e inclusiva.



Para receber o público com conforto e segurança, o evento será montado em um ponto estratégico e de fácil acesso no município. A estrutura será erguida na Rua Edgard Barbosa, nº 287, no bairro de Parada Modelo, no antigo Posto do Nelson.



O espaço contará com estandes de grandes editoras, livreiros independentes, palcos para apresentações artísticas, contação de histórias para as crianças e praça de alimentação, transformando o endereço em um verdadeiro polo cultural a céu aberto durante os cinco dias de festa.



Serviço do Evento

Evento: 4ª Feira Literária de Guapimirim (FLIG)



Data: De 09 a 13 de junho de 2026



Local: Rua Edgard Barbosa, 287 (Antigo Posto do Nelson)



Bairro: Parada Modelo – Guapimirim/RJ



Classificação: Livre e com entrada franca



A prefeitura e os organizadores do evento devem divulgar, nos próximos dias, a programação detalhada com o nome dos autores homenageados, palestrantes e atrações musicais que vão compor os cinco dias de celebração literária.