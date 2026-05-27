Comerciante é preso em Guapimirim por vender produtos vencidos - Divulgação

Comerciante é preso em Guapimirim por vender produtos vencidosDivulgação

Publicado 27/05/2026 11:01

Um comerciante foi preso em flagrante em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio, pelo crime de comercialização de produtos impróprios para o consumo humano. A ação, realizada por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) sob a coordenação do Delegado Titular Dr. Fabrício Costa, ocorreu após uma fiscalização detalhada no estabelecimento do suspeito.

Denúncia e infecção alimentar

A investigação teve início logo após uma cliente registrar uma denúncia na delegacia. A consumidora relatou que havia adquirido um alimento no local e, após o consumo, contraiu uma infecção alimentar. Ao checar a embalagem do produto para entender a causa do mal-estar, ela constatou que o prazo de validade estava expirado.

Fiscalização e flagrante nas prateleiras

Diante do relato, os agentes da Polícia Civil se deslocaram até o comércio e contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária. Durante a inspeção, a equipe confirmou a irregularidade:

Produtos expostos: Diversos alimentos com o prazo de validade vencido estavam disponíveis diretamente nas prateleiras para compra.

Risco à saúde: A situação configurava um risco iminente à saúde pública e uma infração direta às leis de proteção ao consumidor.

"A quantidade de alimentos vencidos e expostos evidenciava o potencial risco à saúde da população e o desrespeito flagrante às normas consumeristas", destacou o delegado da 67ª DP, Dr. Fabrício Costa.

Consequências legais

O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à sede da unidade policial, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90 (crimes contra as relações de consumo), na modalidade culposa.

Todo o material fora da validade foi apreendido pela polícia e será encaminhado para perícia técnica. A 67ª DP ressaltou que manterá a atuação rigorosa na região para coibir práticas que ameacem a saúde coletiva e violem os direitos dos cidadãos.