Policiais Civis de Guapimirim participam de prisão de homem acusado de homicídio.Divulgação
Policiais Civis de Guapimirim participam de prisão na BR-040
Ação conjunta com a delegacia de Comendador Soares capturou policial penal de Minas Gerais em Xerém; agente é acusado de matar homem e deixar outro cego na Baixada
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Comerciante é preso em Guapimirim por vender produtos vencidos
Ação da 67ª DP foi motivada por denúncia de cliente que sofreu infecção alimentar; Vigilância Sanitária apoiou a fiscalização.
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Com a Praça Paulo Terra lotada, evento distribuiu mais de R$ 12 mil em prêmios e emocionou o público em duas noites de fé
Guapimirim recebe 4ª Feira Literária a partir de 9 de junho
Com programação para toda a família, a FLIG vai reunir literatura, arte e cultura na Parada Modelo
Guapi elege as vozes vencedoras do Guapi Gospel Festival
Grande final acontece na Praça Paulo Terra, no Centro, dividida em dois dias para as categorias Kids e Adulto
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