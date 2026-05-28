Policiais Civis de Guapimirim participam de prisão de homem acusado de homicídio. - Divulgação

Policiais Civis de Guapimirim participam de prisão de homem acusado de homicídio.Divulgação

Publicado 28/05/2026 12:00

Uma ação integrada de inteligência entre a 67ª DP (Guapimirim) e a 56ª DP (Comendador Soares) resultou na prisão preventiva do policial penal do Estado de Minas Gerais, Carlos Eduardo Freire de Macedo. O agente é o principal investigado pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima.

A captura estratégica ocorreu na Rodovia BR-040, na altura de Xerém, em Duque de Caxias. A prisão foi viabilizada após um intenso trabalho de monitoramento, levantamento de dados de inteligência e cruzamento contínuo de informações pelas equipes das duas distritais, sob a coordenação dos delegados titulares Dr. Fabrício Costa e Dr. José Mário de Salomão Omena.

De acordo com os autos do processo, os fatos ocorreram na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2026, por volta de 00h15, no bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu. A confusão teve início quando Carlos Eduardo e sua atual companheira foram à residência da vítima fatal, Rafael Cordeiro Cardoso — ex-marido da mulher —, para deixar a filha do antigo casal para uma visita regular ao genitor. No local, iniciou-se uma discussão ríspida que evoluiu para agressões físicas. No momento em que Rafael se afastava em direção à sua residência na tentativa de encerrar o conflito, o policial penal sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos à queima-roupa.

Rafael Cordeiro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os tiros também atingiram Luan Denis Tomé da Silva, que sofreu lesões gravíssimas e acabou perdendo a visão de forma irreversível devido aos ferimentos. Decisão JudicialA ordem de prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário fluminense com base na gravidade concreta do crime, na necessidade premente de garantia da ordem pública e para a conveniência da devida instrução criminal.

Após o cerco e abordagem na BR-040, o investigado foi conduzido à unidade policial para o cumprimento das formalidades legais. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça do Rio de Janeiro. A Secretaria de Polícia Civil destacou que o sucesso da operação evidencia a importância da integração operacional e do investimento em inteligência para o enfrentamento qualificado a crimes violentos na Baixada Fluminense.