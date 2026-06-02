Guapimirim realiza mutirão para zerar fila de exames laboratoriais na rede públicaDivulgação
A iniciativa surge como uma resposta do poder público municipal para atender à demanda reprimida por exames laboratoriais na cidade. Segundo a pasta, a mobilização faz parte de um esforço contínuo da gestão para ampliar o acesso aos serviços de saúde essenciais, garantindo que a população tenha diagnósticos mais rápidos e, consequentemente, inicie seus tratamentos de forma mais ágil.
Expansão do projeto
A Secretaria de Saúde informou ainda que a ação não se limitará à unidade do Orindi. O planejamento prevê que o mutirão seja levado para as demais unidades de saúde distribuídas por Guapimirim.
A medida beneficiará diretamente todos os moradores que já possuem exames laboratoriais agendados pela rede municipal, criando uma força-tarefa itinerante capaz de zerar a fila de espera em todo o município e otimizar o fluxo de atendimento da rede pública local.
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