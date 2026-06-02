Guapimirim realiza mutirão para zerar fila de exames laboratoriais na rede pública - Divulgação

Guapimirim realiza mutirão para zerar fila de exames laboratoriais na rede públicaDivulgação

Publicado 02/06/2026 12:56

Com o objetivo de dar celeridade aos diagnósticos médicos e diminuir o tempo de espera dos pacientes, a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última semana o Mutirão Zera Filas de Exames Laboratoriais. A força-tarefa teve como ponto de partida a unidade de saúde do bairro Orindi.



A iniciativa surge como uma resposta do poder público municipal para atender à demanda reprimida por exames laboratoriais na cidade. Segundo a pasta, a mobilização faz parte de um esforço contínuo da gestão para ampliar o acesso aos serviços de saúde essenciais, garantindo que a população tenha diagnósticos mais rápidos e, consequentemente, inicie seus tratamentos de forma mais ágil.



Expansão do projeto



A Secretaria de Saúde informou ainda que a ação não se limitará à unidade do Orindi. O planejamento prevê que o mutirão seja levado para as demais unidades de saúde distribuídas por Guapimirim.



A medida beneficiará diretamente todos os moradores que já possuem exames laboratoriais agendados pela rede municipal, criando uma força-tarefa itinerante capaz de zerar a fila de espera em todo o município e otimizar o fluxo de atendimento da rede pública local.

Guapimirim realiza mutirão para zerar fila de exames laboratoriais na rede pública Divulgação

Guapimirim realiza mutirão para zerar fila de exames laboratoriais na rede pública Divulgação

Guapimirim realiza mutirão para zerar fila de exames laboratoriais na rede pública Divulgação

Guapimirim realiza mutirão para zerar fila de exames laboratoriais na rede pública Divulgação