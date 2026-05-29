Prefeitura de Guapimirim atualiza andamento de obras da Cidade da Saúde - Divulgação

Prefeitura de Guapimirim atualiza andamento de obras da Cidade da SaúdeDivulgação

Publicado 29/05/2026 12:42

Em um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Guapimirim, o subsecretário de Saúde, Cleiton Cardoso, atualizou o andamento das obras da Cidade da Saúde, um complexo médico que está sendo construído no município.



De acordo com o subsecretário, os três primeiros módulos estão em fase de conclusão: o Laboratório Central, o Centro de Imagem e o Serviço de Hemoterapia.



Todo o complexo é interligado e fica localizado ao lado do Hospital Municipal José Rabello de Mello. Com isso, os pacientes internados não precisarão mais ser deslocados por longas distâncias para realizar os exames necessários.



Outra grande novidade é que, futuramente, o Serviço de Hemoterapia realizará a coleta e a estocagem de sangue. O setor contará com a parceria do Hemorio.



A Cidade da Saúde vai reunir, em um só lugar, as principais especialidades médicas do município, evitando que a população precise se deslocar por vários pontos da cidade para ter acesso aos serviços.



Segundo a administração municipal, o projeto completo prevê a construção de seis módulos.

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