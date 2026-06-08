Polícia prende dupla que assaltou casa em GuapimirimDivulgação
Segundo as investigações, os criminosos invadiram o imóvel e agiram com extrema violência psicológica. A proprietária da residência e o caseiro foram rendidos e mantidos sob grave ameaça durante toda a ação. Os assaltantes fugiram do local levando joias, peças de ouro, dinheiro em espécie e aparelhos celulares das vítimas.
Logo após a notificação do crime, a equipe da 67ª DP instaurou uma força-tarefa investigativa. Por meio de diligências de campo e levantamentos do setor de inteligência, os agentes conseguiram identificar os envolvidos em menos de 24 horas. A polícia descobriu que um dos autores do crime havia trabalhado recentemente para a proprietária da casa. Ele se utilizou do conhecimento detalhado sobre a rotina dos moradores e a localização exata dos bens de valor para planejar toda a investida criminosa.
Durante a operação que culminou na captura, os policiais localizaram os suspeitos, identificados como "Sorriso" e M. M. O. P. da S. Ao ser abordado pelos agentes, um dos detidos confessou formalmente a autoria do crime, detalhando a dinâmica da ação e confirmando a participação dos demais comparsas na execução do roubo.
Os dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de roubo e foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem custodiados à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar e capturar outros integrantes do grupo criminoso, bem como recuperar a totalidade dos bens que foram subtraídos da residência.
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