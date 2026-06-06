Flig 2026 começa no próximo dia 9 de junho - Divulgação

Flig 2026 começa no próximo dia 9 de junhoDivulgação

Publicado 06/06/2026 09:57

Entre os dias 9 e 13 de junho de 2026, Guapimirim será tomada pela magia das palavras, da música e da cultura com a realização da 4ª edição da FLIG – Feira Literária de Guapimirim. Com programação gratuita e voltada para todas as idades, o evento promete transformar a cidade em um grande encontro de experiências culturais, reunindo literatura, teatro, dança, humor, música, gastronomia e atrações infantis.



A abertura oficial acontece em 9 de junho. A partir das 16h, os estandes literários serão abertos ao público e, às 18h, será realizada a cerimônia solene que homenageará o ator Jackson Antunes como Patrono da FLIG 2026. A noite contará ainda com homenagens especiais a Gastão Garcia, Sueli Garcia e Fátima Cardoso. Encerrando a programação do primeiro dia, às 19h, o humorista Victor Sarro sobe ao palco com o espetáculo “O Rei da 5ª Série”, trazendo ao público um show repleto de irreverência e identificação com o humor popular brasileiro.



A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, destacou a importância da feira para o fortalecimento da cultura e da educação no município. “A FLIG já se consolidou como um dos eventos culturais mais importantes da nossa cidade. É um espaço de incentivo à leitura, valorização dos artistas e encontro das famílias. Estamos preparando uma edição ainda mais especial, pensada com muito carinho para toda a população”, afirmou.



Com o slogan “Longe se vai sonhando demais”, a FLIG 2026 aposta em uma programação diversa e afetiva. No dia 10, o público poderá acompanhar o Sarau Literário “Sonhos para Viver”, com o saxofonista Adolfo Cruz, além do show romântico do cantor Leoni e da apresentação infantil do Palhaço Topetão e sua trupe.



Uma das novidades desta edição é a criação da “ARENA DA PALAVRA”, espaço dedicado a debates, palestras, rodas de conversa e lançamentos de livros, funcionando em um auditório paralelo ao palco principal e reunindo autores de Guapimirim e de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro.



O secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, ressaltou o papel transformador da literatura dentro e fora das salas de aula. “A feira é uma ferramenta poderosa de formação, inclusão e inspiração. Queremos despertar nas crianças, jovens e adultos o gosto pela leitura e pelo conhecimento, aproximando a educação da arte e da cultura”, destacou.



No dia 11, a programação segue com o musical “Agitação” e o espetáculo de stand-up “O Porteiro”, estrelado por Alexandre Lino. A peça presta homenagem aos porteiros de todo o Brasil com muito humor, interação e histórias do cotidiano.



Já no dia 12, um dos momentos mais aguardados será o encontro com a escritora homenageada Thalita Rebouças, referência da literatura infantojuvenil brasileira. O dia também contará com o concurso gastronômico “Guapi que dá gosto!”, que terá a participação especial do chef João Diamante. O desafio das confeiteiras da cidade será produzir um bolo inspirado no clima da Copa do Mundo, celebrando o espírito de união e alegria que o evento propõe. O cantor Dion encerra a programação do dia com um happy hour musical.



Responsável pela curadoria do evento, Rodrigo Lobo celebrou o crescimento da FLIG ao longo dos anos e a diversidade da programação desta edição. “A cada ano, a FLIG cresce em participação popular, em relevância cultural e em troca de experiências. Nosso objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis para crianças, jovens e adultos, aproximando o público da literatura e das artes de forma leve, acessível e emocionante”, afirmou.



No sábado (13), a FLIG se despede com uma programação voltada para toda a família: show de mágicas com Wellington Cross, apresentações do SD ALLEGRO Studio de Dança, o musical “Forró da Bia”, com Bia Bedran, e a grande premiação do Show de Talentos “Sonhos da Minha Cidade”.



A FLIG 2026 é uma realização da Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com curadoria da Motivos Produções, reforçando o compromisso do município com a valorização da cultura, da leitura e do conhecimento. Toda a programação é gratuita e sujeita a alterações. Acesse www.guapimirim.rj.gov.br.



SERVIÇO:



FLIG 2026 – Feira Literária de Guapimirim

Data: 9 a 13 de junho de 2026

Local: Rua Edgard Barbosa, 287 – Parada Modelo – Guapimirim/RJ

(Antigo Posto do Nelson / Pátio do Modelo)

Flig 2026 começa no próximo dia 9 de junho Divulgação

Flig 2026 começa no próximo dia 9 de junho Divulgação