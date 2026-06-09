Prefeita Marina Rocha e seu vice-prefeito Natalício apresentam o novo ônibus de transporte de pacientes de Guapimirim - Divulgação

Prefeita Marina Rocha e seu vice-prefeito Natalício apresentam o novo ônibus de transporte de pacientes de GuapimirimDivulgação

Publicado 09/06/2026 15:14

Uma nova iniciativa promete transformar o dia a dia dos pacientes que dependem de atendimento médico especializado fora de Guapimirim. A prefeita Marina Rocha e seu vice, Natalício da Farmácia, anunciaram o recebimento de um ônibus moderno e equipado, voltado exclusivamente para o transporte de pessoas que realizam consultas, exames e tratamentos de saúde em outras cidades.



O principal objetivo da medida é humanizar o trajeto de quem já enfrenta uma rotina desgastante de cuidados médicos. O ônibus disponibilizado para Guapimirim pelo Minstério da Saúde e foi fruto das viagens da prefeita à Brasília para captação de recursos e serviços para Guapimirim.



"O transporte adequado é parte fundamental do tratamento. Garantir que o paciente viaje com conforto é devolver a ele a dignidade que a saúde pública deve oferecer. Esse é um dos resultados das nossas idas à Brasília atrás de recursos", destacou a prefeita.



Com a chegada do novo veículo, a expectativa é que o fluxo de viagens seja otimizado, reduzindo o tempo de espera e oferecendo um acolhimento muito mais seguro e humanizado para a população que mais precisa do suporte do Sistema Único de Saúde (SUS).



