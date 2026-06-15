Guapimirim abre as portas para a 8ª edição de seu Festival de InvernoDivulgação
Guapimirim abre as portas para a 8ª edição de seu Festival de Inverno
Evento promete movimentar a Serra Verde Imperial com programação multicultural gratuita de música, teatro e artes de 25 de julho a 2 de agosto
Guapimirim abre as portas para a 8ª edição de seu Festival de Inverno
Evento promete movimentar a Serra Verde Imperial com programação multicultural gratuita de música, teatro e artes de 25 de julho a 2 de agosto
Guapimirim realiza Fan Fest neste sábado para jogo do Brasil
Evento na Praça da Emancipação terá telão, DJs e ponto de troca de figurinhas.
Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e PrEP na próxima terça
Unidade Móvel de Saúde estará na Praça da Emancipação com atendimento sigiloso e orientações sobre prevenção de ISTs.
Homem é preso por perseguir e chantagear menor em Guapimirim
Acusado, de 48 anos, exigia favores sexuais de adolescente de 15 anos e ameaçava vazar fotos íntimas nas redes sociais.
Prefeita Marina anuncia novo ônibus para transporte de pacientes
Município de Guapimirim recebeu o ônibus do governo federal, depois de solicitação da prefeita.
Polícia prende dupla que assaltou casa em Guapimirim
Um dos criminosos era ex-funcionário da vítima e planejou o crime usando informações privilegiadas; bens foram levados após rendição sob grave ameaça.
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