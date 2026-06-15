Guapimirim abre as portas para a 8ª edição de seu Festival de Inverno - Divulgação

Guapimirim abre as portas para a 8ª edição de seu Festival de InvernoDivulgação

Publicado 15/06/2026 10:48

A estação mais fria do ano promete esquentar a Região Serrana do Rio. Entre os dias 25 de julho e 2 de agosto, o município de Guapimirim, conhecido pelo charme e acolhimento da Serra Verde Imperial, será o cenário da 8ª edição do seu tradicional Festival de Inverno. O evento promete transformar a cidade em um verdadeiro palco a céu aberto, unindo moradores e turistas em uma celebração à cultura.

A programação será anunciada em breve, mas a organização do festival já avisou que a edição deste ano está recheada de atrações para todos os gostos e idades. Moradores e visitantes poderão desfrutar de manifestações artísticas que englobam música, teatro, dança, artesanato, artes visuais e literatura. A proposta da organização é criar um ambiente multicultural único, aproveitando o clima aconchegante da serra para promover encontros e celebrar a arte local.

O festival se consolida, ano após ano, como um dos principais atrativos do calendário turístico e cultural da região durante a temporada de inverno.

O 8º Festival de Inverno de Guapimirim é uma realização da Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.