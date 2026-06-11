Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e PrEP na próxima terça.Divulgação
Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e PrEP na próxima terça
Unidade Móvel de Saúde estará na Praça da Emancipação com atendimento sigiloso e orientações sobre prevenção de ISTs.
Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e PrEP na próxima terça
Unidade Móvel de Saúde estará na Praça da Emancipação com atendimento sigiloso e orientações sobre prevenção de ISTs.
Homem é preso por perseguir e chantagear menor em Guapimirim
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Prefeita Marina anuncia novo ônibus para transporte de pacientes
Município de Guapimirim recebeu o ônibus do governo federal, depois de solicitação da prefeita.
Polícia prende dupla que assaltou casa em Guapimirim
Um dos criminosos era ex-funcionário da vítima e planejou o crime usando informações privilegiadas; bens foram levados após rendição sob grave ameaça.
FLIG 2026: Guapimirim se prepara para cinco dias de cultura e diversão
A abertura oficial acontece em 9 de junho, a partir das 16h e terá o ator Jackson Antunes como patrono da feira.
Prefeita Marina Rocha recebe Medalha Tiradentes na Alerj
Honraria foi concedida por seu irmão e deputado estadual Júlio Rocha.
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