Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e PrEP na próxima terça. - Divulgação

Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e PrEP na próxima terça.Divulgação

Publicado 11/06/2026 16:57

A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim realiza, na próxima terça (16 de junho), uma ação especial voltada para a prevenção e o diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A Unidade Móvel de Saúde estará estacionada na Praça da Emancipação, no Centro, oferecendo atendimento gratuito, seguro e totalmente sigiloso para a população.

Das 10h às 15h, os moradores poderão realizar testes rápidos para o HIV e outras ISTs, com resultados que saem em poucos minutos. Além da testagem, profissionais de saúde estarão no local para tirar dúvidas, oferecer orientações preventivas e distribuir materiais informativos sobre a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) — medicamento que previne a infecção pelo HIV antes do contato com o vírus.

Serviço:

Data: Terça-feira, 16 de junho

Horário: Das 10h às 15h

Local: Praça da Emancipação – Guapimirim

Custo: Gratuito

A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso facilitado aos métodos de prevenção combinada no município. Não é necessário agendamento prévio para receber o atendimento.