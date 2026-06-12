Guapimirim realiza Fan Fest neste sábado para jogo do Brasil - Divulgação

Guapimirim realiza Fan Fest neste sábado para jogo do BrasilDivulgação

Publicado 12/06/2026 10:03

A Prefeitura de Guapimirim realiza, neste sábado (13), a "Fan Fest Guapi", um evento gratuito voltado para os torcedores apoiarem a Seleção Brasileira no confronto contra o Marrocos. A celebração será realizada no Boulevard da Praça da Emancipação, com atividades a partir das 18h.

Para garantir que ninguém perca um lance da partida, a organização instalará um telão de alta definição com transmissão ao vivo do jogo. Além do futebol, o público poderá aproveitar uma programação musical variada. A animação antes e depois do apito inicial ficará por conta do DJ Martins e do DJ Dion, que prometem sacudir a praça com ritmos contagiantes para embalar a torcida.

Os colecionadores de plantão também terão um espaço reservado no evento. A organização preparou um ponto oficial de troca de figurinhas, transformando o Boulevard em um ponto de encontro ideal para crianças e adultos que buscam completar seus álbuns e interagir com outros entusiastas do esporte.

Segurança em primeiro lugar

Para garantir o conforto e a integridade de todos os presentes, a organização do evento reforça um alerta importante: não será permitida a entrada no recinto com garrafas ou quaisquer recipientes de vidro. A medida visa prevenir acidentes e garantir que a festa ocorra em total harmonia.

Serviço:

Evento: Fan Fest Guapi (Brasil x Marrocos)

Local: Boulevard da Praça da Emancipação

Data: Sábado, 13 de junho

Horário: A partir das 18h

Entrada: Gratuita