Nossa Guapi Volante leva serviços públicos aos bairros - Divulgação

Nossa Guapi Volante leva serviços públicos aos bairrosDivulgação

Publicado 17/06/2026 10:35

A Prefeitura de Guapimirim realiza mais uma edição do programa "Nossa Guapi Volante", uma iniciativa que descentraliza o atendimento municipal e aproxima os serviços públicos da população. Por meio de uma unidade móvel adaptada, os moradores de diferentes localidades podem receber orientações, acessar serviços essenciais e resolver demandas burocráticas sem a necessidade de deslocamento até outros pontos da cidade.



O projeto itinerante percorre diversos pontos estratégicos do município, permanecendo ao longo de semanas específicas em áreas de grande circulação ou em bairros mais afastados. De acordo com a administração pública, o objetivo fundamental é garantir maior comodidade, agilidade e inclusão, permitindo que o cidadão resolva suas pendências diretamente na comunidade onde reside.



O cronograma oficial de atendimentos para os meses de junho e julho já está em plena execução, cobrindo localidades que vão desde o Centro até áreas como Parada Modelo e Bananal. A administração reforça a importância de os moradores acompanharem as datas e locais de permanência da van para garantir o atendimento perto de suas residências.

Confira o cronograma:



15 a 19/06:



Estrutura A: Quiosque Praça da Emancipação (Praça da Emancipação, Centro).



Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).



22 a 26/06:



Estrutura A: Secretaria de Meio Ambiente (Estrada do Bananal, nº 1919, Bananal).



Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).



29/06 a 03/07:



Estrutura A: Quiosque Praça da Emancipação (Praça da Emancipação, Centro).



Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).

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