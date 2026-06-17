Nossa Guapi Volante leva serviços públicos aos bairros

Nossa Guapi Volante leva serviços públicos aos bairrosDivulgação
O projeto itinerante percorre diversos pontos estratégicos do município, permanecendo ao longo de semanas específicas em áreas de grande circulação ou em bairros mais afastados. De acordo com a administração pública, o objetivo fundamental é garantir maior comodidade, agilidade e inclusão, permitindo que o cidadão resolva suas pendências diretamente na comunidade onde reside.
O cronograma oficial de atendimentos para os meses de junho e julho já está em plena execução, cobrindo localidades que vão desde o Centro até áreas como Parada Modelo e Bananal. A administração reforça a importância de os moradores acompanharem as datas e locais de permanência da van para garantir o atendimento perto de suas residências.
15 a 19/06:
Estrutura A: Quiosque Praça da Emancipação (Praça da Emancipação, Centro).
Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).
22 a 26/06:
Estrutura A: Secretaria de Meio Ambiente (Estrada do Bananal, nº 1919, Bananal).
Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).
29/06 a 03/07:
Estrutura A: Quiosque Praça da Emancipação (Praça da Emancipação, Centro).
Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).
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