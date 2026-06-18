Guapimirim realiza mais uma Fan Fest nesta sexta-feira - Divulgação

Guapimirim realiza mais uma Fan Fest nesta sexta-feiraDivulgação

Publicado 18/06/2026 14:53

O clima de euforia do futebol toma conta de Guapimirim nesta sexta-feira (19). A Praça da Emancipação se transformará novamente em um verdadeiro estádio a céu aberto para a realização de mais uma edição da Fan Fest Guapi. O evento, que já se tornou o ponto de encontro preferido da população, promete reunir famílias e amigos para acompanhar a transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Haiti.

A festa tem início marcado para as 19h, no Boulevard da Praça da Emancipação. Para garantir que ninguém perca nenhum lance, um telão de alta definição foi instalado no local, proporcionando uma experiência imersiva para o público.

Além da emoção em campo, a organização preparou uma programação especial para animar os torcedores. Quem ainda busca completar o álbum oficial de figurinhas terá um ponto de troca exclusivo, facilitando o encontro entre colecionadores e entusiastas do esporte. Para completar o clima de celebração, a banda Beat Society comandará o som, com música ao vivo para garantir a animação antes e depois do apito final.

Orientações aos torcedores

Para garantir a segurança e o conforto de todos os presentes, a organização reforça um aviso importante: é proibida a entrada com garrafas de vidro no local do evento. A recomendação é que os torcedores fiquem atentos à circulação e aproveitem a infraestrutura preparada pela prefeitura para a população.

Serviço:

Evento: Fan Fest Guapi – Brasil x Haiti

Data: Sexta-feira, 19 de junho

Horário: A partir das 19h

Local: Boulevard da Praça da Emancipação

Atrações: Transmissão em telão, música ao vivo com Beat Society e ponto de troca de figurinhas.