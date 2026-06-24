Evento Fan Fest terá transmissão do jogo Brasil x Escócia e outras atraçõesDivulgação

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O clima de torcida vai tomar conta de Guapimirim nesta quarta-feira (24). A partir das 18h, o Boulevard da Praça da Emancipação será o palco do Fan Fest Guapi, um evento gratuito preparado para reunir as famílias e torcedores da região para acompanhar a transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Escócia.

Para garantir que ninguém perca nenhum lance do jogo, a organização do evento vai instalar um telão de alta definição em praça pública. Além do futebol, a programação promete agitar o público antes e depois do apito final com as apresentações musicais do cantor Rômulo Loves e do DJ Rugalzinho.

Pensando nos colecionadores e nas crianças, a prefeitura também disponibilizará um espaço exclusivo dedicado à troca de figurinhas, transformando o local em um ponto de encontro de gerações.

Segurança em primeiro lugar
Com a expectativa de receber um grande público, a organização do Fan Fest Guapi emitiu um alerta importante sobre as normas de segurança para o evento.
Por motivos de segurança e para evitar acidentes, não será permitida a entrada no local portando garrafas ou recipientes de vidro.

A recomendação é que os torcedores cheguem cedo para garantir um bom lugar e aproveitar toda a estrutura de lazer montada no Boulevard.

Serviço
Evento: Fan Fest Guapi (Brasil x Escócia)

Data: Quarta-feira, 24 de junho

Horário: A partir das 18h

Local: Boulevard da Praça da Emancipação, Centro – Guapimirim

Entrada: Gratuita