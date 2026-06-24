Evento Fan Fest terá transmissão do jogo Brasil x Escócia e outras atrações - Divulgação

Evento Fan Fest terá transmissão do jogo Brasil x Escócia e outras atraçõesDivulgação

Publicado 24/06/2026 09:48

O clima de torcida vai tomar conta de Guapimirim nesta quarta-feira (24). A partir das 18h, o Boulevard da Praça da Emancipação será o palco do Fan Fest Guapi, um evento gratuito preparado para reunir as famílias e torcedores da região para acompanhar a transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Escócia.



Para garantir que ninguém perca nenhum lance do jogo, a organização do evento vai instalar um telão de alta definição em praça pública. Além do futebol, a programação promete agitar o público antes e depois do apito final com as apresentações musicais do cantor Rômulo Loves e do DJ Rugalzinho.



Pensando nos colecionadores e nas crianças, a prefeitura também disponibilizará um espaço exclusivo dedicado à troca de figurinhas, transformando o local em um ponto de encontro de gerações.



Segurança em primeiro lugar

Com a expectativa de receber um grande público, a organização do Fan Fest Guapi emitiu um alerta importante sobre as normas de segurança para o evento.



Por motivos de segurança e para evitar acidentes, não será permitida a entrada no local portando garrafas ou recipientes de vidro.



A recomendação é que os torcedores cheguem cedo para garantir um bom lugar e aproveitar toda a estrutura de lazer montada no Boulevard.



Serviço

Evento: Fan Fest Guapi (Brasil x Escócia)



Data: Quarta-feira, 24 de junho



Horário: A partir das 18h



Local: Boulevard da Praça da Emancipação, Centro – Guapimirim



Entrada: Gratuita