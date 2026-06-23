Obras da nova unidade de saúde na Iconha avançam - Divulgação

Obras da nova unidade de saúde na Iconha avançamDivulgação

Publicado 23/06/2026 09:41

A construção da nova Clínica de Saúde da Iconha avança e já começa a ganhar forma. O projeto foi desenhado para ser um novo marco no atendimento aos moradores, priorizando o conforto e a qualidade no acolhimento dos usuários da rede pública.

O novo espaço é um investimento focado em ampliar a capacidade de assistência, garantindo que os cidadãos tenham acesso a um ambiente planejado para o cuidado e a prevenção. Com a obra em pleno desenvolvimento, a expectativa é que a clínica se torne um ponto de referência essencial, oferecendo um atendimento mais eficiente e humanizado.

A prefeita Marina Rocha reforçou o compromisso de investimento contínuo na saúde pública de Guapimirim, buscando suprir as demandas do município com instalações que aliam funcionalidade e tecnologia. O avanço da unidade representa um passo significativo para assegurar que os moradores da Iconha e do entorno recebam o cuidado necessário com a dignidade e a atenção que merecem.

Confira o vídeo divulgado pela prefeita Marina Rocha