Guapimirim sedia 2ª edição do evento ambiental Da Serra ao Mar - Divulgação

Guapimirim sedia 2ª edição do evento ambiental Da Serra ao MarDivulgação

Publicado 22/06/2026 09:57

Nos dias 25 e 26 de junho, o município de Guapimirim se transformará no epicentro do debate ecológico fluminense com a realização da 2ª edição do evento "Da Serra ao Mar – Verde Faz Bem". O Boulevard Central Márcio Passos do Nascimento, localizado na Praça da Emancipação, no Centro da cidade, será o palco principal dessa mobilização social, que visa unir educação ambiental, expressões artísticas e engajamento comunitário em uma ampla programação gratuita e aberta ao público.



O encontro, promovido pela Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim, surge como um espaço estratégico para a troca de conhecimentos e o fortalecimento de redes voltadas à preservação ecológica e ao desenvolvimento territorial. A abertura solene da festividade está agendada para a próxima quinta-feira, dia 25 de junho, às 9h30, e será conduzida por Mayara Barroso de Faria, engenheira ambiental e sanitária, secretária da pasta e ex-chefe do Parque Estadual dos Três Picos.



Ao longo de dois dias, a programação reunirá expressivos nomes da área acadêmica, de órgãos governamentais e de movimentos sociais. Na quinta-feira, as discussões se iniciam às 10h com o "Encontro 1: Celebrando Conexões", que contará com a participação do ambientalista Pedro Belga, presidente da ONG Guardiões do Mar, e de Rogério Roco, superintendente do IBAMA/RJ e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais.

Em seguida, às 11h, o "Encontro 2: Conexões no Recôncavo da Guanabara" abrirá espaço para as vivências locais com o geógrafo Marcelo Sant'Ana Lemos (Movimento Baía Viva), a doutoranda Rejani Ferreira dos Santos (Presidente do CBH Baía de Guanabara) e o pescador artesanal Rafael Santos Pereira, representando a Liga das Entidades da Pesca do RJ. O encerramento do primeiro dia dar-se-á às 18h com a exibição do documentário "Espelhos da Guanabara", inserido no Projeto de Educação Ambiental Redes da Baía de Guanabara.



A sexta-feira, 26 de junho, começará às 9h com o "1º Encontro de Articulação do Projeto Geoparque Montanhas", com contribuições de Fernando Amaro Pessoa (CEFET/RJ - Petrópolis), Kátia Leite Mansur (UFRJ), Maria Carolina Vilhaça Gomes (UERJ) e Miguel Tupinambá (UERJ).

No período da tarde, às 14h, o "Encontro 3: Conexões do Clima" abordará a governança climática e de gênero com Tayane Guedes (Conexão Floresta e Clima) e Monica Baldino (Fundadora da Sociedade da Mulher Guerreira e líder do Fórum Permanente das Mulheres Negras de Guapimirim).

As mesas de debate serão finalizadas às 15h30 com o "Encontro 4: Conexões de Educação Ambiental na Serra dos Órgãos", representadas por Amanda Justino (UNIFESO), Joana Macedo (Projeto Refauna+) e Marinete Chaves (Associação Cultural Nascente Pequena). A partir das 18h, haverá a exibição do documentário "Guapimirim Tem Memória", com direção de Raoni Ozolins e produção de Reinaldo Ozolins pela TV Verde, seguido pelo encerramento oficial às 19h30.



Com essa iniciativa, o coração de Guapimirim consolida-se como um polo de transformação e reflexão coletiva. A organização reitera o convite a toda a população para prestigiar a programação e vivenciar de perto este marco de conscientização e valorização do patrimônio natural da região.

Confira a programação completa



Quinta-feira, 25 de Junho



09:30h – Abertura Solene com Mayara Barroso de Faria



10:00h – Encontro 1: Pedro Belga e Rogério Roco



11:00h – Encontro 2: Marcelo Sant'Ana Lemos, Rejani Ferreira dos Santos e Rafael Santos Pereira



18:00h – Exibição do Documentário "Espelhos da Guanabara"



Sexta-feira, 26 de Junho



09:00h – 1º Encontro de Articulação do Projeto Geoparque Montanhas



14:00h – Encontro 3: Tayane Guedes e Monica Baldino



15:30h – Encontro 4: Amanda Justino, Joana Macedo e Marinete Chaves



18:00h – Exibição do Documentário "Guapimirim Tem Memória" (TV Verde)



19:30h – Encerramento Oficial