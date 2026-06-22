Guapimirim sedia 2ª edição do evento ambiental Da Serra ao MarDivulgação
O encontro, promovido pela Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim, surge como um espaço estratégico para a troca de conhecimentos e o fortalecimento de redes voltadas à preservação ecológica e ao desenvolvimento territorial. A abertura solene da festividade está agendada para a próxima quinta-feira, dia 25 de junho, às 9h30, e será conduzida por Mayara Barroso de Faria, engenheira ambiental e sanitária, secretária da pasta e ex-chefe do Parque Estadual dos Três Picos.
Ao longo de dois dias, a programação reunirá expressivos nomes da área acadêmica, de órgãos governamentais e de movimentos sociais. Na quinta-feira, as discussões se iniciam às 10h com o "Encontro 1: Celebrando Conexões", que contará com a participação do ambientalista Pedro Belga, presidente da ONG Guardiões do Mar, e de Rogério Roco, superintendente do IBAMA/RJ e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais.
A sexta-feira, 26 de junho, começará às 9h com o "1º Encontro de Articulação do Projeto Geoparque Montanhas", com contribuições de Fernando Amaro Pessoa (CEFET/RJ - Petrópolis), Kátia Leite Mansur (UFRJ), Maria Carolina Vilhaça Gomes (UERJ) e Miguel Tupinambá (UERJ).
Com essa iniciativa, o coração de Guapimirim consolida-se como um polo de transformação e reflexão coletiva. A organização reitera o convite a toda a população para prestigiar a programação e vivenciar de perto este marco de conscientização e valorização do patrimônio natural da região.
Quinta-feira, 25 de Junho
09:30h – Abertura Solene com Mayara Barroso de Faria
10:00h – Encontro 1: Pedro Belga e Rogério Roco
11:00h – Encontro 2: Marcelo Sant'Ana Lemos, Rejani Ferreira dos Santos e Rafael Santos Pereira
18:00h – Exibição do Documentário "Espelhos da Guanabara"
Sexta-feira, 26 de Junho
09:00h – 1º Encontro de Articulação do Projeto Geoparque Montanhas
14:00h – Encontro 3: Tayane Guedes e Monica Baldino
15:30h – Encontro 4: Amanda Justino, Joana Macedo e Marinete Chaves
18:00h – Exibição do Documentário "Guapimirim Tem Memória" (TV Verde)
19:30h – Encerramento Oficial
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