TEAcolher oferece serviços gratuitos e emissão de documentos neste sábado - Divulgação

TEAcolher oferece serviços gratuitos e emissão de documentos neste sábadoDivulgação

Publicado 25/06/2026 11:08

Uma manhã dedicada à cidadania, inclusão e cuidado. No próximo sábado, dia 27 de junho, o Boulevard Márcio Passos, localizado na Praça da Emancipação, no centro de Guapimirim será o ponto de encontro para mais uma edição do TEAcolher. O evento, que acontece das 8h às 13h, é uma ação especial totalmente voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com deficiência (PCD) e seus familiares.

Com o objetivo de centralizar o suporte e facilitar a rotina das famílias, a iniciativa vai oferecer uma ampla gama de serviços gratuitos. Quem comparecer ao local poderá contar com atendimento jurídico, atualização da caderneta de vacinação, solicitação do Vale Social e emissão do cartão de estacionamento para PCD.

Direitos garantidos e lazer

Um dos grandes destaques do evento será a oportunidade de dar entrada em documentos de identificação essenciais para a garantia de direitos. Estará disponível a emissão da:

CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista);

CIPCD (Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência);

CIPFIBRO (Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia).

Para quem vai com crianças, o TEAcolher também preparou um espaço de recreação infantil, garantindo um ambiente acolhedor e divertido para os pequenos enquanto os responsáveis resolvem as pendências burocráticas.

Fique atento: A organização reforça que os moradores devem consultar previamente a lista de documentos necessários para cada tipo de atendimento antes de se deslocarem ao evento.

Servico:

Evento: Ação Social TEAcolher

Data: 27 de junho (sábado)

Horário: Das 8h às 13h

Local: Boulevard Márcio Passos – Praça da Emancipação