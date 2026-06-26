Guapimirim avança na causa animal com microchipagem e Banco de Ração - Reprodução Redes Sociais

Guapimirim avança na causa animal com microchipagem e Banco de RaçãoReprodução Redes Sociais

Publicado 26/06/2026 10:01

Guapimirim deu mais um passo significativo na consolidação de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a prefeita Marina Rocha e o Secretário de Bem-Estar Animal de Guapimirim, Caio Pietrelli, anunciaram a ampliação das atividades do Banco de Ração e o fortalecimento do programa de Microchipagem gratuita para cães e gatos. O objetivo central é estruturar uma rede de apoio consistente tanto para os animais em situação de vulnerabilidade quanto para as pessoas que dedicam suas rotinas aos cuidados deles.



A consolidação dessas frentes de trabalho busca responder a demandas históricas de Guapimirim e de protetores independentes. O Banco de Ração atua diretamente na captação e distribuição de insumos, aliviando o orçamento de abrigos e famílias de baixa renda que mantêm animais tutelados. Paralelamente, a implementação massiva da microchipagem por meio de inserção subcutânea permite a identificação eletrônica individualizada dos pets, auxiliando no controle populacional e no combate ao abandono nas vias públicas.



A prefeita Marina reforçou o impacto social das medidas. Segundo a ela, com o Banco de Ração e a Microchipagem, estão sendo colocadas em prática ações que fazem a diferença na vida dos pets e de quem cuida deles, mantendo o compromisso de seguir trabalhando por uma cidade cada vez mais amiga dos animais.



Com as novas diretrizes operacionais, a expectativa é de que o município estabeleça um monitoramento mais detalhado do perfil de posse responsável da fauna doméstica local. O engajamento com a sociedade civil e com o setor privado também deve ser intensificado para expandir a capacidade de arrecadação do banco de alimentos, consolidando progressivamente o município como uma referência em gestão ética e proteção aos animais.

Assista ao vídeo completo.