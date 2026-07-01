Ação social TEAcolher realiza 380 atendimentos em Guapimirim - Divulgação

Ação social TEAcolher realiza 380 atendimentos em GuapimirimDivulgação

Publicado 01/07/2026 10:55

Focado na promoção da cidadania, inclusão e bem-estar, o mutirão do projeto social TEAcolher, realizado no último sábado (27 de junho) no Boulevard Márcio Passos, na Praça da Emancipação, superou as expectativas. Ao todo, a iniciativa contabilizou cerca de 380 atendimentos direcionados a pessoas com deficiência (PcD), pessoas com fibromialgia e com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



Durante a manhã de serviços, o público pôde dar entrada na emissão de documentos fundamentais para a garantia de direitos e acessibilidade. Entre os principais serviços de identificação civil emitidos estavam as carteiras especiais CIPTEA (para autistas), CIPCD (para pessoas com deficiência) e CIPFIBRO (para quem tem fibromialgia). Além disso, foram emitidos cartões de estacionamento PcD e o benefício do Vale Social, que garante a gratuidade em transportes intermunicipais.



A ação também foi marcada pelo cadastramento de moradores no Censo PcD, iniciativa essencial para mapear o perfil desse público no município e expandir as políticas públicas locais. A estrutura contou com o suporte direto da rede de assistência, com equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM).



Cuidado integral, lazer e causa animal



Para além dos serviços burocráticos, a humanização deu o tom do evento. Pensando no conforto dos autistas com hipersensibilidade auditiva, houve a distribuição estratégica de abafadores de ruído. Na área da saúde, equipes orientaram a população com ações de prevenção e cuidados com a saúde bucal.



O sábado também abriu espaço para a economia solidária e a empatia através da Feira das Mães Atípicas, valorizando o artesanato e a produção de mulheres que dedicam suas rotinas aos cuidados de filhos com deficiência. Para animar os presentes, o espaço contou com diversas atividades lúdicas e recreativas para as crianças.



Quem passou pelo local também pôde exercer a solidariedade de outra forma: uma feira de adoção de cães levou fofura ao mutirão e garantiu novos lares para animais resgatados. Com saldo altamente positivo, o TEAcolher se consolida como um pilar essencial na construção de uma Guapimirim mais acessível e acolhedora para todos.

O TEAColher foi uma realização da prefeitura de Guapimirim, através da Secretaria de Pessoa com Deficiência e da Secretaria de Assistência Social e Direitos e também contou com o apoio da APAE Guapimirim.

Ação social TEAcolher realiza 380 atendimentos em Guapimirim Divulgação

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