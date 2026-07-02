Com programação 100% gratuita, o maior encontro multicultural da região reúne grandes nomes da música nacional e ressalta os artistas locais entre 25 de julho e 2 de agosto - Divulgação

Com programação 100% gratuita, o maior encontro multicultural da região reúne grandes nomes da música nacional e ressalta os artistas locais entre 25 de julho e 2 de agosto Divulgação

Publicado 02/07/2026 09:00 | Atualizado 02/07/2026 10:35

O clima da serra fluminense será palco de um dos encontros mais expressivos da cena multicultural do estado do Rio de Janeiro. Vem aí a 8ª edição do Festival de Inverno de Guapimirim, que acontece entre os dias 25 de julho e 2 de agosto, e chega este ano com um propósito central: exaltar a trajetória de uma das maiores vozes do país. A cantora e instrumentista Alcione, a "Marrom", Diva do Samba, foi escolhida como a grande homenageada desta edição, consolidando o evento como um tributo à música popular brasileira e à diversidade artística.

O festival, que se tornou tradição, reuniu 50 mil pessoas no ano passado numa maratona cultural e volta ocupando a Praça Jardim da Cotia em 2026. Realizada pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretarias de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Turismo, a programação reforça sua vocação multicultural ao oferecer acesso gratuito com atrações de peso, que vai do samba de raiz à música gospel, passando pelo teatro e pelas artes visuais. A estrutura conta com estrutura de acolhimento às pessoas neurotípicas, acessibilidade para cadeirantes e intérpretes de Libras no palco.



"Chegar à oitava edição do Festival de Inverno de Guapimirim é a materialização de um sonho que cultivamos com muito rigor e paixão desde o primeiro dia. Ao longo desses anos, vimos o festival crescer não apenas em tamanho, mas em relevância cultural, consolidando a cidade no mapa do turismo nacional. Homenagear a Alcione este ano é coroar esse projeto com a grandiosidade que ela representa para a nossa música. Mais do que um evento, entregamos um legado de valorização da arte e da nossa identidade serrana, garantindo que Guapimirim seja, cada vez mais, um polo de efervescência cultural", comemora o publicitário e secretário municipal de Turismo, Mário Seixas.



O tributo à Marrom



A reverência a Alcione e sua relevância artística ditam o tom desta 8ª edição. Com cinco décadas de carreira e um legado que atravessa gerações, a sambista será celebrada não apenas como intérprete, mas como a multi-instrumentista que domina o trompete e o clarinete com a mesma maestria com que ocupa os palcos.



No auge de sua maturidade artística, Alcione consolida seu 47º álbum não apenas como um exercício musical, mas como um autêntico manifesto de resistência. Ao dar voz a composições de nomes como Xande de Pilares e Zeca Pagodinho, a Marrom assume uma postura combativa que transcende a interpretação. Em “Marra de Feroz”, o samba torna-se uma ferramenta incisiva de posicionamento social, impondo um limite severo ao machismo e ao desrespeito contra as mulheres. Com a autoridade de quem moldou a identidade do gênero, ela reafirma que sua obra é, acima de tudo, um grito de basta e um escudo para a dignidade feminina.



As honrarias à cantora começam com o show de abertura da jovem sambista Thaís Macedo, que preparou um repertório dedicado à obra da homenageada, aquecendo o público para o encerramento do evento, que será conduzido pela própria Alcione no dia 2 de agosto.

Diversidade na grade de atrações



A robustez da grade musical do festival reflete a pluralidade do público guapimiriense e dos turistas que buscam a Serra Verde Imperial nesta época do ano. A programação inclui nomes de prestígio nacional, como o cantor e compositor Silva, que apresenta seu novo show "De férias no Brasil" (1º de agosto); o cantor Jorge Vercillo (31 de julho); a cantora gospel Cassiane (30 de julho); além do ministério católico GBA Worship (26 de julho).

O teatro também ganha protagonismo no calendário, com destaque para a irreverência de Nany People e o espetáculo “Como salvar um casamento”, além da montagem infantil “Ritinha Rock & Roll”, que traz a obra de Rita Lee para o universo das crianças, garantindo o perfil familiar da celebração.

Valorização da identidade local

Para além das grandes estrelas, a organização do 8º Festival de Inverno de Guapimirim reafirma o compromisso com o desenvolvimento da economia criativa local. A "prata da casa" terá lugar cativo nos palcos, com apresentações que revelam a autenticidade e a potência dos artistas da própria cidade. Das rodas de capoeira ao artesanato, passando pela literatura e dança, o evento se propõe a ser uma vitrine da identidade cultural de Guapimirim, incluindo as cervejas artesanais que conquistam o paladar dos visitantes.



"Para mim, é um privilégio acompanhar o Festival de Inverno de dentro, vivendo a energia contagiante de cada atração ao lado da nossa população. O sucesso crescente deste evento reflete uma estratégia muito clara da nossa gestão: investir em cultura é investir na economia da nossa cidade. Ver o aquecimento do comércio, a geração de emprego e o sorriso das famílias guapimirienses nos provam que estamos no caminho certo. O festival transforma Guapimirim, projeta nosso nome positivamente e, acima de tudo, celebra a vida com a alegria que o nosso povo merece", descreve a prefeita Marina Rocha.



Os horários e a programação detalhada de todas as atrações podem ser conferidos no site oficial www.festivaisdeguapimirim.com.br ou pelo perfil oficial do festival no Instagram: @festivaisdeguapimirim.



SERVIÇO

Evento: 8º Festival de Inverno de Guapimirim

Data: 25 de julho a 02 de agosto de 2026

Local: Praça Jardim da Cotia, Bairro Cotia – Guapimirim, RJ

Entrada: 100% Gratuita

Realização: Prefeitura de Guapimirim (Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Secretaria de Turismo)



PROGRAMAÇÃO PREVISTA*



25/7 - 20h - Thaís Macedo

26/7 - 21h - GBA Worship

27/7 - 20h - Nany People com o espetáculo ‘Como salvar um casamento’

29/7 - 18h - Ritinha Rock & Roll - Rita Lee para crianças

30/7 - 21h - Cassiane

31/7 - 22h - Jorge Vercillo

01/8 - 22h - Silva

02/8 - 21h - Alcione



*sujeito a alterações