Guapimirim convoca empreendedores locais para cadastro municipalDivulgação

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Pablo Cavalcanti
A Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, está convocando os empreendedores locais que ainda não realizaram o seu cadastro municipal. A iniciativa visa integrar os comerciantes a uma rede de fortalecimento dos negócios locais, além de contribuir diretamente para a criação de políticas públicas mais eficientes voltadas a quem gera emprego, renda e desenvolvimento na região.

O cadastramento garante aos empreendedores uma série de benefícios e ferramentas para impulsionar seus negócios. Entre as principais vantagens oferecidas pelo município estão:

Capacitações profissionais para aprimoramento da gestão;

Incentivos financeiros e operacionais ao empreendedorismo;

Participação garantida em feiras e eventos locais;

Divulgação gratuita do negócio nos canais oficiais;

Acesso facilitado a programas e oportunidades do município.

Como se cadastrar:
Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. O atendimento é realizado no Boulevard da Praça da Emancipação.
Guapimirim convoca empreendedores a se cadastrarem - Divulgação
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Guapimirim convoca empreendedores locais para cadastro municipal
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Guapimirim convoca empreendedores a se cadastrarem