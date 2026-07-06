Guapimirim convoca empreendedores locais para cadastro municipal - Divulgação

Guapimirim convoca empreendedores locais para cadastro municipalDivulgação

Publicado 06/07/2026 11:01 | Atualizado 06/07/2026 11:39

A Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, está convocando os empreendedores locais que ainda não realizaram o seu cadastro municipal. A iniciativa visa integrar os comerciantes a uma rede de fortalecimento dos negócios locais, além de contribuir diretamente para a criação de políticas públicas mais eficientes voltadas a quem gera emprego, renda e desenvolvimento na região.



O cadastramento garante aos empreendedores uma série de benefícios e ferramentas para impulsionar seus negócios. Entre as principais vantagens oferecidas pelo município estão:



Capacitações profissionais para aprimoramento da gestão;



Incentivos financeiros e operacionais ao empreendedorismo;



Participação garantida em feiras e eventos locais;



Divulgação gratuita do negócio nos canais oficiais;



Acesso facilitado a programas e oportunidades do município.



Como se cadastrar:

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. O atendimento é realizado no Boulevard da Praça da Emancipação.

Guapimirim convoca empreendedores a se cadastrarem Divulgação