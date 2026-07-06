Guapimirim convoca empreendedores locais para cadastro municipal

Guapimirim convoca empreendedores locais para cadastro municipalDivulgação
O cadastramento garante aos empreendedores uma série de benefícios e ferramentas para impulsionar seus negócios. Entre as principais vantagens oferecidas pelo município estão:
Capacitações profissionais para aprimoramento da gestão;
Incentivos financeiros e operacionais ao empreendedorismo;
Participação garantida em feiras e eventos locais;
Divulgação gratuita do negócio nos canais oficiais;
Acesso facilitado a programas e oportunidades do município.
Como se cadastrar:
Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. O atendimento é realizado no Boulevard da Praça da Emancipação.
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