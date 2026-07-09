Guapimirim abre inscrições para o 1º Encontros Criativos

Guapimirim abre inscrições para o 1º Encontros CriativosDivulgação
A iniciativa visa incentivar os artesãos do município a desenvolverem novas peças e produtos inspirados nos traços, formas e cores oficiais do brandbook (manual de marca) desenvolvido para a identidade turística de Guapimirim. Segundo os organizadores, a proposta busca fortalecer a identidade cultural da região, além de valorizar o uso de matérias-primas locais.
Requisitos para participação:
Para garantir uma vaga, os interessados devem possuir a Carteira Nacional do Artesão ou estar devidamente registrados no Cadastro Cultural Municipal.
As vagas para o encontro são limitadas. A inscrição é totalmente gratuita e deve ser realizada de forma online, diretamente pela plataforma Sympla.
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