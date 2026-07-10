Guapimirim inaugura novo Centro Cultural em 24 de julho

O evento festivo contará com duas sessões de humor comandadas pelo comediante Pedro Manzo - Reprodução Redes Sociais

O evento festivo contará com duas sessões de humor comandadas pelo comediante Pedro ManzoReprodução Redes Sociais

Publicado 10/07/2026 11:21

O município de Guapimirim ganhará um novo equipamento público voltado para o fomento das artes. No próximo dia 24 de julho, a partir das 17h, será inaugurado o Centro Cultural da cidade, um espaço planejado para valorizar a produção artística local e dar palco aos talentos da região.



Para marcar a abertura das portas, foi preparada uma programação que engloba diversas manifestações artísticas. O público poderá acompanhar apresentações de dança, música e teatro, além de uma exposição artística e uma performance do grupo Carimbó-RJ.



O encerramento do evento festivo contará com duas sessões de humor comandadas por Pedro Manzo, agendadas para as 19h e às 21h, além do show musical de Írio Lima.



Serviço:



Inauguração: Centro Cultural de Guapimirim



Data e horário: 24 de julho, a partir das 17h



Endereço: Rua Itacoatiara, nº 99 – Centro

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