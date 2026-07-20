Iniciativa oferece 'RG do pet' para aumentar a segurança, combate aos maus-tratos e o reencontro de animais perdidosDivulgação

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Pablo Cavalcanti
A Prefeitura de Guapimirim deu início ao Programa Municipal de Microchipagem Animal, uma iniciativa voltada para reforçar a segurança e a identificação de cães e gatos na cidade. O recurso funciona como uma espécie de "RG do pet", permitindo o registro permanente das informações dos animais de estimação.
LEIA MAIS SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCHIPAGEM ANIMAL
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A aplicação do dispositivo é rápida, segura e indoloro para o animal. A tecnologia foi adotada como um importante aliado nas ações de promoção do bem-estar e saúde pública, facilitando a localização dos tutores em eventuais casos de perda ou fuga.

Integração com a castração e benefícios
Segundo as diretrizes do programa, todos os cães e gatos atendidos pelo Programa Municipal de Castração serão automaticamente microchipados. A medida visa garantir maior controle, organização e cuidado epidemiológico em todo o município.

Além da identificação individual, a microchipagem traz reflexos diretos na proteção animal ao atuar contra:

• Abandono e maus-tratos: Dificulta o abandono irresponsável ao vincular diretamente o animal ao seu tutor legal;

• Perda de pets: Facilita a devolução do animal ao dono por meio da leitura do código do chip;

• Planejamento público: O cadastro unificado auxilia a Prefeitura na criação de políticas públicas mais eficientes voltadas para a causa animal na região.

Serviço: Os tutores que utilizarem os serviços do Programa Municipal de Castração de Guapimirim já terão seus animais identificados com a nova tecnologia durante o atendimento.