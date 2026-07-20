Iniciativa oferece 'RG do pet' para aumentar a segurança, combate aos maus-tratos e o reencontro de animais perdidos - Divulgação

Iniciativa oferece 'RG do pet' para aumentar a segurança, combate aos maus-tratos e o reencontro de animais perdidosDivulgação

Publicado 20/07/2026 20:24 | Atualizado 20/07/2026 20:28

A Prefeitura de Guapimirim deu início ao Programa Municipal de Microchipagem Animal, uma iniciativa voltada para reforçar a segurança e a identificação de cães e gatos na cidade. O recurso funciona como uma espécie de "RG do pet", permitindo o registro permanente das informações dos animais de estimação.

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