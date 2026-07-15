Guapimirim recebe Ônibus Lilás com serviços gratuitos para mulheres - Divulgação

Guapimirim recebe Ônibus Lilás com serviços gratuitos para mulheresDivulgação

Publicado 15/07/2026 13:13 | Atualizado 15/07/2026 13:15

No próximo dia 24 de julho, Guapimirim recebe o projeto Ônibus Lilás, através da ação "Juntos por Elas". O evento, que acontecerá das 9h às 14h, foi planejado para oferecer um dia de acolhimento, cuidado e facilitação do acesso a direitos essenciais, reunindo atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e fomento ao desenvolvimento profissional.

A iniciativa itinerante visa fortalecer a rede de apoio ao público feminino, garantindo assistência integral e promovendo a autonomia das moradoras por meio de serviços essenciais de assistência social e saúde em um único local.

Serviços disponíveis para a população

Durante a ação "Juntos por Elas", as moradoras de Guapimirim terão acesso a uma estrutura completa com diversos atendimentos especializados:

Apoio e Orientação: Atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais de forma humanizada;

Saúde da Mulher: Serviços e orientações voltados ao bem-estar e cuidados preventivos;

Cidadania: Emissão de documentos essenciais;

Capacitação e Renda: Inscrição em cursos profissionalizantes e incentivo voltado ao empreendedorismo feminino;

Assistência Social: Atendimento e atualizações por meio das equipes do CRAS, CREAS e Cadastro Único (CadÚnico).

Serviço: A ação "Juntos por Elas" com o Ônibus Lilás acontece no dia 24 de julho, das 9h às 14h, com atendimento gratuito para todas as mulheres do município.