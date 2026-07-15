Guapimirim recebe Ônibus Lilás com serviços gratuitos para mulheresDivulgação
Durante a ação "Juntos por Elas", as moradoras de Guapimirim terão acesso a uma estrutura completa com diversos atendimentos especializados:
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Guapimirim recebe Ônibus Lilás com serviços gratuitos para mulheresDivulgação
Guapimirim recebe Ônibus Lilás com serviços gratuitos para mulheres
Ação 'Juntos por Elas' acontece no dia 24 de julho e oferece exames, assistência jurídica, psicológica e emissão de documentos
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Exame mais moderno identifica o vírus antes das lesões e já está disponível para mulheres de 30 a 49 anos na rede pública
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Espaço no Centro da cidade será aberto com programação gratuita de dança, música, teatro e humor
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