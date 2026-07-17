Guapimirim recebe mutirão de atendimento do Centro de Cidadania LGBTQIA+Divulgação
O Centro de Cidadania LGBTQIA+ atua diretamente na promoção do acesso a direitos e no fortalecimento da cidadania. O objetivo do mutirão itinerante é assegurar o suporte jurídico e social a essa população, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de preconceitos na região.
Serviços e Localização
Os moradores que buscam orientação sobre direitos, retificação de nome e gênero, ou suporte social e psicológico humanizado podem comparecer ao polo de atendimento montado no município.
Data: 21 de julho (terça-feira)
Horário: Das 9h às 16h
Local: Secretaria Municipal de Assistência Social
Endereço: Avenida Dedo de Deus (ao lado da Drogaria Raia), Centro – Guapimirim
Serviço: O atendimento é gratuito, confidencial e aberto a toda a comunidade que necessita de suporte e orientação sobre as pautas LGBTQIA+.
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