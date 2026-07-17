Guapimirim recebe mutirão de atendimento do Centro de Cidadania LGBTQIA+ - Divulgação

Guapimirim recebe mutirão de atendimento do Centro de Cidadania LGBTQIA+Divulgação

Publicado 17/07/2026 11:27

Na próxima terça-feira, 21 de julho, Guapimirim receberá a equipe do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I. Das 9h às 16h, profissionais do órgão estarão de plantão no município para oferecer atendimento especializado, acolhimento e orientação para a população local.



O Centro de Cidadania LGBTQIA+ atua diretamente na promoção do acesso a direitos e no fortalecimento da cidadania. O objetivo do mutirão itinerante é assegurar o suporte jurídico e social a essa população, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de preconceitos na região.



Serviços e Localização

Os moradores que buscam orientação sobre direitos, retificação de nome e gênero, ou suporte social e psicológico humanizado podem comparecer ao polo de atendimento montado no município.



Data: 21 de julho (terça-feira)



Horário: Das 9h às 16h



Local: Secretaria Municipal de Assistência Social



Endereço: Avenida Dedo de Deus (ao lado da Drogaria Raia), Centro – Guapimirim



Serviço: O atendimento é gratuito, confidencial e aberto a toda a comunidade que necessita de suporte e orientação sobre as pautas LGBTQIA+.

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