Guapimirim recebe mutirão de atendimento do Centro de Cidadania LGBTQIA+Divulgação

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Pablo Cavalcanti
Na próxima terça-feira, 21 de julho, Guapimirim receberá a equipe do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I. Das 9h às 16h, profissionais do órgão estarão de plantão no município para oferecer atendimento especializado, acolhimento e orientação para a população local.

O Centro de Cidadania LGBTQIA+ atua diretamente na promoção do acesso a direitos e no fortalecimento da cidadania. O objetivo do mutirão itinerante é assegurar o suporte jurídico e social a essa população, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de preconceitos na região.

Serviços e Localização
Os moradores que buscam orientação sobre direitos, retificação de nome e gênero, ou suporte social e psicológico humanizado podem comparecer ao polo de atendimento montado no município.

Data: 21 de julho (terça-feira)

Horário: Das 9h às 16h

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida Dedo de Deus (ao lado da Drogaria Raia), Centro – Guapimirim

Serviço: O atendimento é gratuito, confidencial e aberto a toda a comunidade que necessita de suporte e orientação sobre as pautas LGBTQIA+.
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