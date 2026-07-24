Festival de Inverno de Guapimirim promove dia de ecoturismo inclusivo - Divulgação

Festival de Inverno de Guapimirim promove dia de ecoturismo inclusivoDivulgação

Publicado 24/07/2026 15:14 | Atualizado 24/07/2026 15:15





A programação, que tem início marcado para as 9h, inclui uma caminhada guiada pela Trilha da Serra do Couto, em meio à Mata Atlântica, além de uma visita à exposição fotográfica comemorativa dos 185 anos da Trilha da Pedra do Sino. O evento também contará com apresentação artística do Mímico Putz, roda de brincadeiras e um piquenique colaborativo entre os participantes.



Programação do Encontro Inclusivo:



Local: Sede Guapimirim do PARNASO 8º Festival de Inverno de Guapimirim terá uma programação especial dedicada à acessibilidade e à inclusão no ecoturismo local. Neste domingo, dia 26 de julho, a Sede Guapimirim do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) recebe o projeto "Trilhando e Librando" para um dia de atividades integrativas voltadas para moradores e turistas da comunidade surda.A programação, que tem início marcado para as 9h, inclui uma caminhada guiada pela Trilha da Serra do Couto, em meio à Mata Atlântica, além de uma visita à exposição fotográfica comemorativa dos 185 anos da Trilha da Pedra do Sino. O evento também contará com apresentação artística do Mímico Putz, roda de brincadeiras e um piquenique colaborativo entre os participantes.Programação do Encontro Inclusivo:Local: Sede Guapimirim do PARNASO

Endereço: Rodovia Rio-Teresópolis, km 98 da BR-116, na Estrada da Barreira, Chácara Entrerios, Guapimirim - RJ



Data e horário: Domingo, 26 de julho, a partir das 9h



Atividades: Trilha guiada na Serra do Couto, exposição fotográfica, apresentação cultural, piquenique colaborativo e brincadeiras integrativas.