Festival de Inverno de Guapimirim promove dia de ecoturismo inclusivoDivulgação

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Pablo Cavalcanti
O 8º Festival de Inverno de Guapimirim terá uma programação especial dedicada à acessibilidade e à inclusão no ecoturismo local. Neste domingo, dia 26 de julho, a Sede Guapimirim do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) recebe o projeto "Trilhando e Librando" para um dia de atividades integrativas voltadas para moradores e turistas da comunidade surda.

A programação, que tem início marcado para as 9h, inclui uma caminhada guiada pela Trilha da Serra do Couto, em meio à Mata Atlântica, além de uma visita à exposição fotográfica comemorativa dos 185 anos da Trilha da Pedra do Sino. O evento também contará com apresentação artística do Mímico Putz, roda de brincadeiras e um piquenique colaborativo entre os participantes.

Programação do Encontro Inclusivo:

Local: Sede Guapimirim do PARNASO
Endereço: Rodovia Rio-Teresópolis, km 98 da BR-116, na Estrada da Barreira, Chácara Entrerios, Guapimirim - RJ

Data e horário: Domingo, 26 de julho, a partir das 9h

Atividades: Trilha guiada na Serra do Couto, exposição fotográfica, apresentação cultural, piquenique colaborativo e brincadeiras integrativas.