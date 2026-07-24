Festival de Inverno de Guapimirim promove dia de ecoturismo inclusivoDivulgação
A programação, que tem início marcado para as 9h, inclui uma caminhada guiada pela Trilha da Serra do Couto, em meio à Mata Atlântica, além de uma visita à exposição fotográfica comemorativa dos 185 anos da Trilha da Pedra do Sino. O evento também contará com apresentação artística do Mímico Putz, roda de brincadeiras e um piquenique colaborativo entre os participantes.
Programação do Encontro Inclusivo:
Local: Sede Guapimirim do PARNASO
Data e horário: Domingo, 26 de julho, a partir das 9h
Atividades: Trilha guiada na Serra do Couto, exposição fotográfica, apresentação cultural, piquenique colaborativo e brincadeiras integrativas.
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