Ferramenta digital otimiza a coleta seletiva e ajuda moradores a descartarem recicláveis no horário correto - Divulgação

Ferramenta digital otimiza a coleta seletiva e ajuda moradores a descartarem recicláveis no horário corretoDivulgação

Publicado 22/07/2026 11:18 | Atualizado 22/07/2026 11:27

Os moradores de Guapimirim passaram a contar com uma novidade tecnológica para otimizar o descarte do lixo doméstico e fortalecer a reciclagem no município. Por meio do aplicativo oficial "Nossa Guapi", a população agora consegue acompanhar a localização exata do caminhão da coleta seletiva em tempo real.

Conheça mais sobre o aplicato Nossa Guapi

https://odia.ig.com.br/guapimirim/2025/10/7142846-guapimirim-moderniza-atendimento-com-novo-app-nossa-guapi.html



A funcionalidade tem como principal objetivo evitar que os cidadãos percam o horário de passagem do veículo ou deixem materiais recicláveis expostos por muito tempo nas calçadas, o que previne a contaminação dos resíduos e a mistura desnecessária com o lixo comum.



Para utilizar a ferramenta, o morador deve acessar a opção “Rastreamento da Coleta Seletiva” dentro do próprio aplicativo, onde a rota e o deslocamento do caminhão são exibidos no mapa da cidade.



Como acessar o recurso:



Abra o aplicativo Nossa Guapi no smartphone;



Selecione o menu “Rastreamento da Coleta Seletiva”;



Acompanhe o trajeto do veículo em tempo real pelo mapa. A funcionalidade tem como principal objetivo evitar que os cidadãos percam o horário de passagem do veículo ou deixem materiais recicláveis expostos por muito tempo nas calçadas, o que previne a contaminação dos resíduos e a mistura desnecessária com o lixo comum.Para utilizar a ferramenta, o morador deve acessar a opção “Rastreamento da Coleta Seletiva” dentro do próprio aplicativo, onde a rota e o deslocamento do caminhão são exibidos no mapa da cidade.Como acessar o recurso:Abra o aplicativo Nossa Guapi no smartphone;Selecione o menu “Rastreamento da Coleta Seletiva”;Acompanhe o trajeto do veículo em tempo real pelo mapa.

Assista ao vídeo publicado pela Prefeitura Municipal de Guapimirim



