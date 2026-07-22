Ferramenta digital otimiza a coleta seletiva e ajuda moradores a descartarem recicláveis no horário corretoDivulgação
A funcionalidade tem como principal objetivo evitar que os cidadãos percam o horário de passagem do veículo ou deixem materiais recicláveis expostos por muito tempo nas calçadas, o que previne a contaminação dos resíduos e a mistura desnecessária com o lixo comum.
Para utilizar a ferramenta, o morador deve acessar a opção “Rastreamento da Coleta Seletiva” dentro do próprio aplicativo, onde a rota e o deslocamento do caminhão são exibidos no mapa da cidade.
Como acessar o recurso:
Abra o aplicativo Nossa Guapi no smartphone;
Selecione o menu “Rastreamento da Coleta Seletiva”;
Acompanhe o trajeto do veículo em tempo real pelo mapa.
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