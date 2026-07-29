Esquema bilionário de lavagem de dinheiro com máquinas de azar é alvo de ação do MP e da Polícia Federal - Divulgação

Esquema bilionário de lavagem de dinheiro com máquinas de azar é alvo de ação do MP e da Polícia FederalDivulgação

Publicado 29/07/2026 10:42 | Atualizado 29/07/2026 12:15

O município de Guapimirim, foi um dos alvos de uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Federal, realizada na manhã desta quarta-feira (29), contra um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho e a máquinas de azar.

Ao todo, os agentes cumpriram nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão espalhados por Guapimirim, Rio de Janeiro, Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP). Na cidade paulista, quatro pessoas foram presas — entre elas, pai e filho acusados de administrar uma construtora de fachada usada para ocultar os recursos ilícitos gerados no Estado do Rio.

A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela PF.

Entenda o esquema

As investigações apontam que a organização criminosa utilizava máquinas de cartão instaladas em bancas de aposta, empresas fictícias e saques fracionados em espécie para tentar legalizar o dinheiro vindo do crime.

Segundo a Polícia Federal, as contas analisadas movimentaram cerca de R$ 2 bilhões entre janeiro de 2019 e março de 2026, sendo que aproximadamente R$ 100 milhões foram sacados na boca do caixa. A Justiça já determinou o bloqueio de bens, imóveis, veículos, criptoativos e contas bancárias de 18 pessoas físicas e jurídicas. Os alvos responderão por organização criminosa e lavagem de dinheiro.