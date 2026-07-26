Cantor Naldo cantou seus sucessos no final do percurso de 4km na Naldo Run em GuapimirimJosé Eduardo

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Pablo Cavalcanti
O cantor Naldo reuniu uma multidão em Guapimirim na manhã deste domingo. Mas, dessa vez, não foi para um show como de costume, e sim para uma corrida.

Naldo tem percorrido o estado do Rio de Janeiro com o projeto Naldo Run, aproveitando a crescente popularidade das corridas de rua.

A concentração e a largada aconteceram no Boulevard, no centro de Guapimirim, e os atletas percorreram as ruas da cidade ao som dos grandes sucessos do cantor. Foram 4 km de percurso com muita animação e energia.

Na linha de chegada, os participantes receberam medalhas de participação e ainda curtiram uma apresentação especial do artista.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Guapimirim, que garantiu a organização do trânsito com o suporte da Guarda Civil Municipal.
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade. - José Eduardo
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade.José Eduardo
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade. - José Eduardo
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade.José Eduardo
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade. - José Eduardo
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade.José Eduardo
 
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Cantor Naldo cantou seus sucessos no final do percurso de 4km na Naldo Run em Guapimirim
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade.
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade.
Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade.