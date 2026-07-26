Cantor Naldo cantou seus sucessos no final do percurso de 4km na Naldo Run em GuapimirimJosé Eduardo
Naldo tem percorrido o estado do Rio de Janeiro com o projeto Naldo Run, aproveitando a crescente popularidade das corridas de rua.
A concentração e a largada aconteceram no Boulevard, no centro de Guapimirim, e os atletas percorreram as ruas da cidade ao som dos grandes sucessos do cantor. Foram 4 km de percurso com muita animação e energia.
Na linha de chegada, os participantes receberam medalhas de participação e ainda curtiram uma apresentação especial do artista.
O evento contou com o apoio da Prefeitura de Guapimirim, que garantiu a organização do trânsito com o suporte da Guarda Civil Municipal.
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