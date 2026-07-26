Cantor Naldo cantou seus sucessos no final do percurso de 4km na Naldo Run em Guapimirim - José Eduardo

Cantor Naldo cantou seus sucessos no final do percurso de 4km na Naldo Run em GuapimirimJosé Eduardo

Publicado 26/07/2026 20:16





Naldo tem percorrido o estado do Rio de Janeiro com o projeto Naldo Run, aproveitando a crescente popularidade das corridas de rua.



A concentração e a largada aconteceram no Boulevard, no centro de Guapimirim, e os atletas percorreram as ruas da cidade ao som dos grandes sucessos do cantor. Foram 4 km de percurso com muita animação e energia.



Na linha de chegada, os participantes receberam medalhas de participação e ainda curtiram uma apresentação especial do artista.



O evento contou com o apoio da Prefeitura de Guapimirim, que garantiu a organização do trânsito com o suporte da Guarda Civil Municipal. O cantor Naldo reuniu uma multidão em Guapimirim na manhã deste domingo. Mas, dessa vez, não foi para um show como de costume, e sim para uma corrida.Naldo tem percorrido o estado do Rio de Janeiro com o projeto Naldo Run, aproveitando a crescente popularidade das corridas de rua.A concentração e a largada aconteceram no Boulevard, no centro de Guapimirim, e os atletas percorreram as ruas da cidade ao som dos grandes sucessos do cantor. Foram 4 km de percurso com muita animação e energia.Na linha de chegada, os participantes receberam medalhas de participação e ainda curtiram uma apresentação especial do artista.O evento contou com o apoio da Prefeitura de Guapimirim, que garantiu a organização do trânsito com o suporte da Guarda Civil Municipal.

Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade. José Eduardo

Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade. José Eduardo

Evento reuniu centenas de pessoas em um percurso de 4 km pelas ruas da cidade. José Eduardo