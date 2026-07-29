Carreta tombada causou o congestionamento na Via Dutra - Reprodução / Redes sociais

Carreta tombada causou o congestionamento na Via DutraReprodução / Redes sociais

Publicado 29/07/2026 10:07

Rio - Um acidente e três caminhões enguiçados causaram, entre a noite de terça (28) e a manhã de quarta-feira (29), um grande congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Serra das Araras, no município de Piraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engarrafamento chegou a 15 km durante a madrugada. Em nota, a CCR Rio-SP informou que, às 9h, o trânsito formava uma fila de 8,5 km.

A concessionária explicou que uma carreta tombou por volta das 21h40, interditando totalmente o sentido São Paulo da via e fazendo com que o trânsito fluísse pelo acostamento no local do acidente. Três vítimas, incluindo uma criança, foram encaminhadas ao Hospital de Piraí, mas ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

Às 3h30, as equipes conseguiram remover o veículo tombado na pista e liberaram o tráfego. No entanto, outros três caminhões que aguardavam no congestionamento apresentaram falhas mecânicas e enguiçaram na altura próxima ao acidente.

Às 9h, a concessionária ainda aguardava a remoção desses três automóveis na expectativa de normalizar o fluxo da região. O grande congestionamento chegou a afetar o Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, que também apresentava uma fila de veículos.