Carreta tombada causou o congestionamento na Via DutraReprodução / Redes sociais
Acidente e caminhões enguiçados causam grande engarrafamento na Via Dutra
PRF informou que a fila de veículos chegou a 15 km
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