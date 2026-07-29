Faixas no sentido Avenida Brasil, na altura da Rua São Luiz Gonzaga, já foram liberadas - Reprodução / Centro de Operações Rio

Faixas no sentido Avenida Brasil, na altura da Rua São Luiz Gonzaga, já foram liberadasReprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 29/07/2026 09:08





Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a ocorrência no cruzamento das ruas São Luiz Gonzaga e Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica. Rio - Dois homens, de aproximadamente 24 e 25 anos, morreram na madrugada desta quarta-feira (29) em um acidente de trânsito envolvendo uma moto, na Rua Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica, na Zona Norte . As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a ocorrência no cruzamento das ruas São Luiz Gonzaga e Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica.

De acordo com a corporação, testemunhas informaram que um ônibus teria avançado o sinal de trânsito, atingido os dois veículos e deixado o local sem prestar socorro. Até o momento, o coletivo e o motorista não foram localizados.

Procurada pela reportagem, o Rio Ônibus, sindicato responsável pelas empresas de ônibus, afirmou que "lamenta o ocorrido e informa que a empresa está apurando mais informações para entender a dinâmica do acidente e acompanha o caso".

Questionada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), e que as diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos.



As faixas no sentido Avenida Brasil, na altura da Rua São Luiz Gonzaga, que chegaram a ser interditadas, foram liberadas cerca de oito horas após o acidente, que ocorreu por volta de 0h33. O trânsito segue livre, sem retenções.

