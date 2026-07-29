Mães de Acari recebem certidão de óbito de vítimas de chacina depois de 36 anos - Guilherme Silva / Santuário Cristo Redentor

Mães de Acari recebem certidão de óbito de vítimas de chacina depois de 36 anosGuilherme Silva / Santuário Cristo Redentor

Publicado 29/07/2026 11:46

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O ato, organizado pela Associação Mães de Acari, em parceria com o Consórcio Cristo Sustentável, aconteceu na segunda-feira (27).



“Não podemos fazer padecer e adoecer vítimas por Justiça. Que essa homenagem nos inspire a construir um Brasil mais justo, onde a memória das Mães de Acari seja sempre um lembrete de que desistir nunca foi uma opção”, afirmou o advogado Carlos Nicodemos, do Projeto Legal. “Para marcar e demarcar a memória da história de luta de mulheres negras, de favela, que transformaram seu luto em luta, em busca de dignidade, respeito e reparação, nós nos uniremos em um momento de fé, buscando forças para resistir”, destacou Aline Leite, presidenta da Associação Mães de Acari e irmã de Cristiane Leite.O ato, organizado pela Associação Mães de Acari, em parceria com o Consórcio Cristo Sustentável, aconteceu na segunda-feira (27). Após a entrega das certidões , um minuto de silêncio e o desligamento da iluminação do monumento ao Cristo Redentor marcou o fim da cerimônia em homenagem às vítimas.“Não podemos fazer padecer e adoecer vítimas por Justiça. Que essa homenagem nos inspire a construir um Brasil mais justo, onde a memória das Mães de Acari seja sempre um lembrete de que desistir nunca foi uma opção”, afirmou o advogado Carlos Nicodemos, do Projeto Legal.

Antes da cerimônia, apenas 4 das 11 vítimas tinham certidão de óbito. Os documentos já existentes, no entanto, não atribuíam as mortes ao Estado. Com a emissão e retificação, as famílias poderão conseguir acessar a indenização prevista na Lei Estadual n. 9.753/2022.



Crime bárbaro



Em julho de 1990, 11 jovens da Favela de Acari, na Zona Norte, desapareceram após serem sequestrados por agentes do Estado, em um sítio em Suruí, bairro de Magé, na Baixada Fluminense, onde passavam o dia.



As investigações revelaram que os responsáveis pelo crime faziam parte de um grupo de extermínio chamado "Cavalos Corredores", que teria ligação com a Polícia Militar. O caso ficou conhecido nacionalmente pela grave violação dos direitos humanos.