Rio - O governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, nomeou Pablo Villarim como o novo secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial. Ele entra no lugar de Raul Fanzeres.
Concursado desde 2011 na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Pablo Villarim assumiu, em junho, a Subsecretaria de Orçamento da Seplag. Antes disso, entre julho de 2021 e maio de 2026, foi subsecretário de Projetos Estratégicos da Casa Civil, onde foi responsável pela implantação do Pacto RJ.
Pablo Villarim é mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Villarim possui ampla experiência em gestão fiscal, orçamentária e financeira no setor público. Foi secretário de Fazenda de Niterói, onde liderou projetos de modernização fiscal, securitização da dívida ativa e a implementação do Fundo Soberano de Equalização de Receitas de royalties do município
Também atuou como subsecretário executivo da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e passou pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Fazenda do Paraná e pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói.
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