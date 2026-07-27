Patrícia Cardoso é defensora pública há mais de 30 anosReprodução / Redes sociais
Defensora pública desde 1994, Patrícia Cardoso se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de defensora pública-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2023. Durante o biênio 2023/2024, atuou em pautas baseadas na defesa dos direitos humanos e proteção às mulheres.
Formada em Direito pela Universidade Gama Filho, a nova secretária também exerceu funções de gestão na Defensoria Pública, como titular do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon). Patrícia coordenou projetos voltados à proteção dos consumidores, e comandou a Coordenação Cível da instituição, responsável pela atuação em matérias cíveis e pelo desenvolvimento de iniciativas para o aperfeiçoamento do trabalho dos defensores públicos.
Na área acadêmica, ela foi professora e coordenadora de disciplinas do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá entre 1998 e 2010.
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