Patrícia Cardoso é defensora pública há mais de 30 anosReprodução / Redes sociais

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Fred Vidal
Rio - A defensora pública Patrícia Cardoso foi nomeada nova secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A nomeação, feita pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (27). Ela assume o cargo do advogado Anderson Coelho, que estava a frente da pasta desde 2023.
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Defensora pública desde 1994, Patrícia Cardoso se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de defensora pública-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2023. Durante o biênio 2023/2024, atuou em pautas baseadas na defesa dos direitos humanos e proteção às mulheres.

Formada em Direito pela Universidade Gama Filho, a nova secretária também exerceu funções de gestão na Defensoria Pública, como titular do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon). Patrícia coordenou projetos voltados à proteção dos consumidores, e comandou a Coordenação Cível da instituição, responsável pela atuação em matérias cíveis e pelo desenvolvimento de iniciativas para o aperfeiçoamento do trabalho dos defensores públicos.

Na área acadêmica, ela foi professora e coordenadora de disciplinas do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá entre 1998 e 2010.