Forte ventania atingiu o calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Reprodução de vídeo / Instagram

Forte ventania atingiu o calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do RioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/07/2026 17:06

Rio - Uma forte ventania atingiu o estado, na tarde desta quinta-feira (29), causando transtornos e apagões em diferentes regiões. De acordo com o Centro de Operações, o município entrou no estágio 2 devido os ventos fortes e previsão de intensificação nas próximas horas.

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Esse estágio é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores. A aproximação de uma frente fria no oceano intensificou os ventos. Ainda de acordo com o Alerta Rio, a previsão é de céu parcialmente nublado, sem chuva e ventos moderados a muito fortes.



Ventania

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram que a intensidade dos ventos impactou a rotina dos cariocas. Lojistas do calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste, precisaram fechar os estabelecimentos antes do horário previsto. Os ventos também arrancaram árvores na Rua Artur Rios e na Estrada do Monteiro, em frente ao Park Shopping, também em Campo Grande.

O fenômeno natural também removeu o teto de postos de gasolina na Estrada Rio-São Paulo, no mesmo bairro, e na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº 9112, em Itaipu, Niterói, na Região Metropolitana. Também houve registros de árvores caídas na Rua Barão de Itaipu, no Andaraí, Zona Norte; e na Avenida das Américas, na altura do nº 15000, Zona Sudoeste. Uma delas, inclusive, atingiu uma viatura da Polícia Civil, em frente à 37ª DP (Ilha do Governador).

Viatura é atingida após queda de palmeira na Ilha do Governador



Crédito: Reprodução/ Redes sociais pic.twitter.com/PL9g4CRlP7 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 29, 2026

Um homem foi derrubado enquanto atravessava a faixa de pedestres próximo ao calçadão de Copacabana, na Zona Sul. Neste mesmo momento, o vento arrastou uma bicicleta pela via.

O Corpo de Bombeiros foram acionados, até o momento, para 185 ocorrências, sendo 93 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 desabamentos relacionados ao fenômeno. Foram confirmados dois óbitos decorrentes da queda de um muro em Santa Teresa. Há buscas ativas por um pescador dado como desaparecido em Tarituba, em Manbucaba.



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) emitiu alerta, às 15h30 de hoje, sobre os efeitos da aproximação de uma frente fria pelo oceano, com impactonas regiões Costa Verde, Sul II, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte Fluminense. A vigência é até às 7h de sexta-feira (30).

Falta de energia

Diferentes localidades, incluindo Laranjeiras, na Zona Sul; Ilha do Governador e Vila Isabel, Zona Norte; Sulacap e Inhoaíba, na Zona Oeste; Niterói, na Região Metropolitana; Itaguaí, na Baixada Fluminense, ficaram sem luz. Segundo a Light, a ocorrência foi decorrente de uma falha externa ao sistema, sem qualquer relação com a operação da distribuidora. O fornecimento de energia nas regiões da Zona Sul, Centro e Tijuca já foi restabelecido.

Impactos na mobilidade

A TrensRJ comunicou que "em razão das condições climáticas que causaram impactos na energia, a operação dos trens em todos os ramais foi interrompida. Assim que a segurança de todos estiver garantida, retomaremos com a circulação."

O MetrôRio teve a circulação de trens foi interrompida em todo o sistema por conta da falha no fornecimento de energia. Em nota, a concessionária informou que os intervalos estão em processo de normalização nas linhas 1, 2 e 4.

Segundo o RIOgaleão, devido às condições meteorológicas adversas registradas, quatro voos com destino ao GIG foram desviados para outros aeroportos.

Já o Aeroporto Santos Dumont suspendeu as operações às 18h56. Ainda não há previsão de retorno. "Por conta dos fortes ventos que atingiram o Rio de Janeiro na tarde dessa quarta-feira, 29/7, o Aeroporto Santos Dumont suspendeu as operações entre 16h52 até 18h56. Após vistoria na pista para limpeza de detritos, houve a liberação para pousos e decolagens às 18h56. Com a falta de energia elétrica, os geradores entraram em operação imediatamente e funcionaram entre 16h38 e 17h15, quando o fornecimento de energia foi restabelecido. Até o momento, nove voos alternaram para outros aeroportos. Outros sete voos tiveram as decolagens canceladas.", informou a assessoria em nota.





Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, se pronunciou sobre a situação. "Atenção moradores de todas as regiões do Rio: ventos muito fortes na cidade com previsão de seguir até o início da noite. Na volta para casa hoje, evitar áreas abertas e marquises de prédios. Registros de quedas de árvores em todas as regiões da cidade", iniciou ele no X, antigo Twitter.

Em seguida, compartilhou mais informações. "Semáforos e trânsito da cidade impactados em diferentes regiões. Informe de impacto no fornecimento de energia elétrica em todo Estado. Nesse momento, a operação da Linha 1 do Metrô está paralisada por falta de energia e Linha 2 segue intermitente em fase de normalização. Aqueles que puderem, por favor, evitar deslocamentos que não sejam essenciais."

Niterói e São Gonçalo

Também houve registros de fortes ventos na Região Metropolitana do Rio. Em Niterói, a força das rajadas derrubou parte da cobertura de um posto de combustíveis no bairro São Francisco, arrancou telhados de imóveis em Jurujuba e, em Icaraí, um homem foi derrubado pelo vento enquanto uma bicicleta compartilhada foi arrastada pela ventania. Já em São Gonçalo, moradores relataram falta de energia elétrica em bairros como Alcântara e Monjolos.



Segundo o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, há previsão de rajadas de vento moderado a forte nas próximas horas. O órgão informou que segue monitorando as condições meteorológicas e orienta a população a redobrar os cuidados.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que parte da cobertura de um posto Ipiranga, localizado na Rua Francisco da Cruz Nunes, em São Francisco, é arrancada pela força do vento. Em Jurujuba, outros registros mostram telhados sendo levados pelas rajadas. Já na orla de Icaraí, um homem perde o equilíbrio por causa da ventania e uma bicicleta compartilhada é arrastada pela força do vento.



Em São Gonçalo, moradores também usaram as redes sociais para relatar ventos intensos e interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente nos bairros de Alcântara e Monjolos.



A Defesa Civil orienta que a população evite permanecer sob árvores, coberturas metálicas e estruturas instáveis, além de manter distância de cabos elétricos, outdoors e andaimes. Também é recomendado evitar atividades ao ar livre, especialmente no mar, enquanto persistirem as rajadas de vento.



Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.