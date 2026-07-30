Policiais militares apreenderam um fuzil e munições em Costa Barros - Divulgação / PM

Policiais militares apreenderam um fuzil e munições em Costa BarrosDivulgação / PM

Publicado 30/07/2026 10:35





De acordo com a PM, os militares realizavam patrulhamento na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. quando fizeram a abordagem. A ocorrência segue em andamento.



Às 6h, o ramal de Belford Roxo da TrensRJ foi temporariamente suspenso e voltou a circular por volta das 6h12. Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (30), um fuzil, munições, um carregador e duas motocicletas em Costa Barros, na Zona Norte . Além disso, dois homens foram conduzidos à delegacia. Relatos nas redes sociais indicam que houve tiroteio na região.De acordo com a PM, os militares realizavam patrulhamento na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. quando fizeram a abordagem. A ocorrência segue em andamento.Às 6h, o ramal de Belford Roxo da TrensRJ foi temporariamente suspenso e voltou a circular por volta das 6h12.

A Secretaria Estadual de Saúde informou à reportagem que o funcionamento das unidades da região seguiram normalmente.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam as atividades externas, como visitas domiciliares, mas mantiveram o atendimento presencial.

A reportagem também aguarda retorno da Polícia Civil.