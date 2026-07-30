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Após ventania, Rio amanhece com mais de 90 árvores caídas; veja fotos
Rio de Janeiro

Após ventania, Rio amanhece com mais de 90 árvores caídas; veja fotos

Equipes da prefeitura atuam para desobstruir as vias da cidade

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Fred Vidal
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Árvore caiu na Rua Soares da Costa, na Tijuca, por causa da ventania
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Praça Saens Peña, na Tijuca, ficou ocupada por uma árvore caída
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Ventania derrubou árvore na Rua Soares da Costa, na Tijuca
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Árvore caída na Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca, um dos bairros mais atingidos pelo vendaval
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Tijuca amanheceu com três árvores caídas nesta quinta-feira
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Funcionários da Light atuam em árvore caída na Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca
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Rio - O Rio de Janeiro sofreu com forte ventania que atingiu a cidade nesta quarta-feira (29), afetando o transporte, a energia elétrica e causando estragos em diversos bairros. Às 19h30, o município ainda contava com 49 ocorrências de queda de árvore em aberto. No total, foram registradas 346 quedas de árvores e galhos sobre vias e fiações.
A Zona Norte se mantém como a região mais afetada. Por volta das 9h30, havia cerca de 40 ocorrências em aberto. O DIA esteve na Tijuca, um dos bairros com o maior número de acidentes, onde equipes da prefeitura atuam na Praça Saens Peña e na Rua Soares da Costa. O Rio está em Estágio 2 desde 16h50 de quarta-feira. A escala vai até o Estágio 5 e o nível atual significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. 
A Comlurb informou que quase 4 mil garis trabalharam na limpeza geral da cidade, incluindo retirada de árvores e galhos. A operação teve o apoio de 33 caminhões para a remoção dos troncos e recolhimento de resíduos. A companhia ressaltou que os funcionários seguem de prontidão até que a situação seja normalizada.
Nos trilhos do VLT Carioca, as equipes da concessionária removeram 1 tonelada de lixo, galhos e detritos, além das árvores que caíram sobre a via. Nesta quinta-feira, as linhas do sistema de transporte operam normalmente.
Diferentes regiões da cidade continuam sem energia na manhã desta quinta-feira. De acordo com a Light, cerca de 370 mil clientes estão temporariamente afetados enquanto as equipes reconstroem trechos da rede elétrica atingidos pelas quedas de árvores e galhos. Entre os principais bairros atingidos estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.
Até o momento, também foram confirmadas duas mortes decorrentes da queda de um muro em Santa Teresa. Há buscas ativas por um homem dado como desaparecido no mar em Tarituba, em Mambucaba, Costa Verde.
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