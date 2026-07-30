Aproximadamente 220 quedas de árvores foram registradas na cidade do Rio após ventania - Reprodução / Redes sociais

Aproximadamente 220 quedas de árvores foram registradas na cidade do Rio após ventaniaReprodução / Redes sociais

Publicado 30/07/2026 10:14

Entre os prejuízos registrados estão destelhamentos, quedas de estruturas e danos em residências provocados pelas fortes rajadas. A Arquidiocese do Rio reforça o chamado à solidariedade, convidando fiéis e a sociedade carioca a colaborarem com a recuperação das moradias prejudicadas.

“Meus caríssimos irmãos e irmãs, vivemos momentos intensos de temporal e ventania, que causaram imensos prejuízos à cidade e também a muitas pessoas em suas moradias, com telhados, grades e outras estruturas danificadas. Mais uma vez, venho apelar para o sentimento de generosidade de vosso coração, para pedir ajuda e podermos atender esses irmãos atingidos por essa forte ventania”, afirmou o Vigário Episcopal para a Caridade Social e presidente da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Monsenhor Manangão.

O valor arrecadado será destinado ao atendimento emergencial das famílias afetadas e irão ajudar na recuperação de moradias, além de auxiliar os moradores que tiveram seus lares prejudicados.

Como doar?

As doações podem ser feitas através do Pix: 34.267.971/0001-14 (CNPJ da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro); ou por transferência bancária:

Banco Bradesco

Agência: 0814

Conta corrente: 48500-4.

Ventania

Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, a chegada de uma frente fria provocou uma série de transtornos na capital e em municípios da Região Metropolitana. A ventania chegou a causar interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetar a circulação de trens e do metrô.

O Corpo de Bombeiros informou que, até às 7h desta quinta-feira (30), foi acionado para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos.

O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h desta quarta-feira (29), com 62 atendimentos simultâneos.

Na manhã desta quinta-feira, grande parte da circulação dos transportes foi normalizada. Diversos pontos da cidade, no entanto, seguem sem energia elétrica. A Light informou que em diversos pontos, a extensão dos danos exige a reconstrução de trechos da rede elétrica, tornando o trabalho de restabelecimento mais complexo. A Enel disse que realizou manobras remotas para acelerar o restabelecimento do serviço e triplicou o número de equipes em campo.