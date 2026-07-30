Muro desabou na Rua Dr. Júlio Otoni e matou dois homens; carro também foi atingido - Reginaldo Pimenta

Muro desabou na Rua Dr. Júlio Otoni e matou dois homens; carro também foi atingidoReginaldo Pimenta

Publicado 30/07/2026 08:08

Rio - Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, ex-atacante do Botafogo, é um dos mortos no desabamento de um muro , ocorrido na noite desta quarta-feira (29), em Santa Teresa, região central do Rio. A estrutura cedeu durante a forte ventania que atingiu a cidade.

fotogaleria

O ex-atleta estava na Rua Dr. Júlio Otoni junto com o amigo, Vandré Cordeiro da Silva, que também não resistiu aos ferimentos. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o muro caiu em cima dos homens, que se encontravam ao lado de um carro, também atingido pelos destroços. Eles estariam no endereço para vistoriar uma obra.

Assista:

Muro desaba durante ventania e mata dois homens em Santa Teresa; Tássio Maia, ex-jogador do Botafogo, é uma das vítimas



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/VkV3017FIU — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2026

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Familiares e amigos de Tássio estiveram no local, na manhã desta quinta-feira (30), para reconhecer e liberar o corpo, mas não quiseram falar com a imprensa.

Vandré deixou a companheira grávida. O casal realizou o chá de bebê em abril desse ano.

As vítimas serão enterradas, nesta sexta-feira (31), no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na região central do Rio.

A 9ª DP (Catete) investiga as mortes. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Carreira

Tássio disputou cinco jogos no Campeonato Carioca - onde marcou um gol - e uma partida na Copa do Brasil pelo Alvinegro, em 2015. Ele também integrou o elenco que jogou a Série B no mesmo ano.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Botafogo lamentou o falecimento. "Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio", diz o texto.

O ex-atacante também teve passagens por outros times de destaque no cenário nacional como Bragantino e Figueirense. No Rio, jogou no Volta Redonda - onde marcou o maior número de gols (7) -, Bangu, Madureira e Resende.

O ex-atleta ainda teve ampla experiência internacional. Ele atuou em equipes a Bulgária, Costa Rica, Coreia do Sul, China, Grécia, Portugal, entre outros. Encerrou a carreira em 2019, no Ferroviário, do Ceará.

Ventania

Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, a chegada de uma frente fria provocou uma série de transtornos na capital e em municípios da Região Metropolitana. A ventania causou interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetou a circulação de trens e do metrô.

O Corpo de Bombeiros informou que, até às 7h desta quinta-feira (30), foi acionado para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos.

O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h desta quarta-feira (29), com 62 atendimentos simultâneos.

A capital está em Estágio 2 desde às 16h50 de quarta. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.



Além das mortes em Santa Teresa, a corporação também registrou o desaparecimento de um homem no mar em Tarituba, em Mambucaba, na Costa Verde Fluminense.



O Cemaden-RJ segue monitorando as condições meteorológicas 24 horas por dia, com emissão de alertas, como medida preventiva, para a população e para os municípios. Para esta quinta, a previsão indica um predomínio de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada. Os ventos estarão moderados, com rajadas moderadas a pontualmente fortes.