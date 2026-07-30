Militares encontraram três vítimas já sem vida no interior da residência, localizada na Rua Maria da FéReprodução / Google Street View
Três homens morrem eletrocutados na Cidade de Deus
Vítimas foram encontradas sem vida dentro de residência
Rio ainda tem 243 mil consumidores sem energia
Queda de árvores, postes danificados e fios atingidos pelos ventos deixaram cariocas sem fornecimento de luz
Vídeo: Moradores fecham vias em protesto contra falta de energia
Em Santa Cruz, manifestantes interditaram um trecho da Avenida Brasil e em Jacarepaguá, outro grupo ateou fogo em pneus na Estrada do Mapuá
Homens são presos por guerra de facções na Zona Sudoeste
Polícia encontrou com a dupla pistolas e carro clonado em Jacarepaguá
Dois corpos com marcas de tiros são encontrados no Anil
Delegacia de Homicídios da Capital investiga autoria e motivação do caso
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