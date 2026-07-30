Militares encontraram três vítimas já sem vida no interior da residência, localizada na Rua Maria da Fé - Reprodução / Google Street View

Militares encontraram três vítimas já sem vida no interior da residência, localizada na Rua Maria da FéReprodução / Google Street View

Publicado 30/07/2026 08:14

Rio - Três homens morreram eletrocutados dentro de casa, na madrugada desta quinta-feira (30), por volta das 4h28, na Cidade de Deus, Zona Sudoeste do Rio.

Bombeiros do quartel do Tanque foram acionados para a ocorrência, mas quando chegaram ao local Juadson Amorim da Silva, de 57 anos; Wagner Carvalho de Medeiros, de 41 anos; e Marcos Antonio Vieira Filho, de 34 anos já estavam mortos.

De acordo com as informações iniciais, eles teriam sofrido uma descarga elétrica provocada por uma tomada no interior da residência, localizada na Rua Maria da Fé.

Uma quarta vítima, uma mulher, foi socorrida por moradores e levada para uma unidade de saúde antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela. A corporação informou que a polícia investiga as causas.

Procurada, a Light disse que se solidariza com as famílias das vítimas e informa que segue apurando as circunstâncias do ocorrido.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a 32ª DP (Taquara) investiga o caso. Disse ainda que a perícia será realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias das mortes. A Polícia Militar enviou viaturas para o local.